Kryengritje qytetare në Vlorë: Duam ujë! – Protestë brenda sallës, anulohen festimet e fundvitit

Vlora u përfshi mbrëmjen e sotme nga një protestë e paprecedentë për mungesën e ujit të pijshëm. Dhjetëra qytetarë hynë në sallën ku po zhvillohej koncerti Gala i festave të fundvitit, në Teatrin “Petro Marko”, duke ndërprerë aktivitetin dhe duke kërkuar zgjidhje për krizën e ujit.
Me pankarta në duar “Duam ujë”, “Vlora do ujë” dhe thirrje të forta kundër qeverisë, protestuesit u futën në sallë mes shfaqjes, duke shkaktuar kaos dhe ndërprerjen e menjëhershme të eventit. Artistët u larguan nga skena, ndërsa mbrëmja Gala u anulua.
Forca të shumta policie rrethuan sallën dhe ndërhynë për shpërndarjen e protestës. Disa qytetarë që thirrën parulla u shoqëruan nga policia, ndërsa salla u mbush me efektivë të rendit.
Sipas banorëve, kjo është hera e parë pas shumë dekadash që një protestë për një të drejtë bazike zhvillohet në këtë formë, brenda një eventi zyrtar. Prej tre ditësh, qyteti i Vlorës ndodhet pa furnizim normal me ujë të pijshëm, duke shkaktuar revoltë dhe zemërim të gjerë qytetar.
Në protestë u panë edhe përfaqësues të së djathtës dhe qytetarë të shumtë, të cilët vërshuan drejt skenës së teatrit “Petro Marko”, duke e kthyer mbrëmjen festive në një skenë tensioni dhe përplasjeje.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa qytetarët kërkojnë zgjidhje urgjente për krizën e ujit që ka paralizuar jetën e përditshme në qytetin bregdetar. /noa.al
