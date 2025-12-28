Kaos në koncertin gala në Vlorë, qytetarët protestojnë për mungesën e ujit, anullohet eventi

Vlorë – Kaos dhe tensione janë regjistruar mbrëmjen e sotme në Teatrin “Petro Marko”, ku ishte planifikuar të zhvillohej koncerti gala i festave të fundvitit. Qytetarë të shumtë kanë hyrë në sallë duke protestuar për mungesën e ujit të pijshëm në qytet.
Me pankarta në duar ku shkruhej “Duam ujë” dhe “Vlora do ujë”, si dhe me thirrje “Poshtë qeveria”, protestuesit kanë ndërprerë zhvillimin e aktivitetit. Në sallë dhe pranë skenës janë parë edhe përfaqësues të së djathtës, si dhe qytetarë mbështetës, të cilët kanë vërshuar drejt ambientit ku do të mbahej mbrëmja gala.
Si pasojë e situatës së krijuar, artistët janë detyruar të largohen nga skena, ndërsa disa prej protestuesve janë shoqëruar nga forcat e policisë për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve.
Përfundimisht, organizatorët kanë vendosur anulimin e eventit, ndërsa situata është vënë nën kontroll nga autoritetet. Ende nuk ka një reagim zyrtar lidhur me kërkesat e protestuesve për furnizimin me ujë në qytetin e Vlorës.
