Globe Soccer Awards 2025/ Nderohen më të mirët, familjarët tërheqin çmimin e Diego Jotas

Në Dubai u ndanë çmimet për më të mirët e vitit në Globe Soccer Awards 2025. Pas një viti fantastik me PSG, Dembele u vlerësua si lojtari më i mirë, ndërsa çmimi trajneri më i mirë i shkoi Luis Enriques. Mesfushori më i mirë, Vitinha.
Ronaldo u shpall Lojtari më i Mirë i Lindjes së Mesme, sakaq Yamal u cilësua si sulmuesi më i mirë. “Çmimi special” për Diego Jotan u tërhoq nga familjarët e të ndjerit.
Çmimet:
Dembele Lojtari më i mirë
Desire Doue fiton çmimin ‘Lojtari në Zhvillim’
Hidetoshi Nakata fiton ‘Çmimin e Karrierës’
Vitinha fiton çmimin ‘Mesfushori më i mirë’
Lamine Yamal fiton çmimin ‘Sulmuesi më i Mirë’
Andrés Iniesta fiton ‘Çmimin e Karrierës’
Paul Pogba fiton çmimin ‘Rikthimi i Vitit’
Nasser Al-Khelaifi fiton çmimin ‘Presidenti më i Mirë’
Cristiano Ronaldo fiton çmimin ‘Lojtari më i Mirë i Lindjes së Mesme’
Lamine Yamal fiton edhe ‘Çmimin Maradona’, për aftësitë dhe talentin në fushë
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd