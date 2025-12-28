Globe Soccer Awards 2025/ Ronaldo merr çmimin e rëndësishëm

Sulmuesi i Al Nassr, Cristiano Ronaldo u vlerësua si “Lojtari më i Mirë” i Lindjes së Mesme në Globe Soccer Awards 2025.
Ylli portugez mori çmimin në një mbrëmje gala në Dubai, ku morën pjesë futbollistë, presidentë klubesh dhe figura globale të sportit.
Duke folur në skenë pasi mori çmimin, Ronaldo tha se se është i motivuar, pavarësisht se ku luan.
“Fokusi im do të vazhdojë të jetë në shënimin e golave, fitimin e më shumë trofeve dhe tek arritjet personale”, tha Ronaldo.
Çmimi i Ronaldos vjen në mes të një sezoni në të cilin ai ka vazhduar të luajë një rol kyç në kampionatin arab me Al Nassr.
