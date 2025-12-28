Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Globe Soccer Awards 2025/ Nuk mund të ishte ndryshe, njihuni me trajnerin më të mirë
Transmetuar më 28-12-2025, 19:32

Numri një i stolit të PSG, Luis Enrique u vlerësua si Trajneri Më i Mirë në edicionin 2025 të Globe Soccer Awards. Luis Enrique, i cili ndërtoi një ekip të pamposhtur në vitin e tij të dytë në PSG, e udhëhoqi ekipin e tij drejt një serie fitoresh që sollën trofe gjatë gjithë vitit.

Tekniku spanjoll, në krye të stolit të PSG-së, fitoi Champions, Superkupën UEFA, Ligue 1, Kupën e Francës, Superkupën e Francës dhe Kupën Ndërkontinentale FIFA. Enrique u zgjodh gjithashtu si trajneri më i mirë i vitit në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Ballon d’Or.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

