Globe Soccer Awards 2025/ Nuk mund të ishte ndryshe, njihuni me trajnerin më të mirë

Numri një i stolit të PSG, Luis Enrique u vlerësua si Trajneri Më i Mirë në edicionin 2025 të Globe Soccer Awards. Luis Enrique, i cili ndërtoi një ekip të pamposhtur në vitin e tij të dytë në PSG, e udhëhoqi ekipin e tij drejt një serie fitoresh që sollën trofe gjatë gjithë vitit.
Tekniku spanjoll, në krye të stolit të PSG-së, fitoi Champions, Superkupën UEFA, Ligue 1, Kupën e Francës, Superkupën e Francës dhe Kupën Ndërkontinentale FIFA. Enrique u zgjodh gjithashtu si trajneri më i mirë i vitit në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Ballon d’Or.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd