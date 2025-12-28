Përfundon procesi i votimit në Kosovë. Pjesëmarrja mbi 40 %

KOSOVË- Në orën 19:00 ka përfunduar orari zyrtar i votimeve për zgjedhjet parlamentare në Kosovë
Ata që janë në qendrat e votimit kanë të drejtë ta përfundojnë votimin. Pjesëmarrja më e madhe është regjistruar në komunat në veri, të banuara me shumicë serbe.
Rreth dy milionë shtetas të Kosovës do të kenë mundësi të votojnë të dielën, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u shpallën pasi legjislatura e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk e miratoi asnjërin prej dy kabineteve qeveritare që u propozuan.
Sipas të dhënave të Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, deri në orën 19:00 kanë votuar 43.47% të qytetarëve.
Sipas të dhënave të publikuara në faqen e KQZ-së deri në këtë orë të drejtën e tyre për të votuar e kanë shfrytëzuar 869,004 qytetarë nga 1 milion e 999 mijë e 204 qytetarë që kanë të drejtë vote.
