Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë këtë javë (29 dhjetor 2025-4 janar 2026)

Java sjell “pastrim llogarish”: këto janë lëvizjet që duhen bërë (dhe gabimet që s’duhen përsëritur) për çdo shenjë
Kjo javë ka dy ritme: nga njëra anë mbyllje çështjesh të vjetra, nga ana tjetër hapje rrugësh të reja.
Nëse i vendos gjërat në rregull tani, fillimi i vitit të ri të gjen më të qartë, më të lehtë dhe më të fokusuar.
Më poshtë janë udhëzimet e javës nga astrologia e njohur greke, Angjelika Manousaki, përkthyer nga noa.al: çfarë të bësh dhe çfarë të shmangësh, për çdo shenjë.
Dashi
Bëj: Organizohu me mendje të ftohtë. Detyrat kryhen më lehtë këtë javë, ndaj mos ia vështirëso vetes duke i shtyrë. Vepro shpejt, praktikisht dhe me prioritet: mbyll përgjegjësitë një e nga një. Vendos kufij ndaj presionit, si ndaj vetes ashtu edhe ndaj të tjerëve.
Mos bëj: Mos e lër jetën sentimentale të paguajë çmimin e punës. Rishiko objektivat, sepse diçka duhet riformuluar. Mos u shpërndaj në shumë drejtime; vendos rend përparësish dhe qëndro aty.
Demi
Bëj: Ruaj qetësinë dhe merr përsipër vetëm aq sa mundesh realisht. Vendos synime të arsyeshme që të shmangësh zhgënjimin. Lëvizjet dhe udhëtimet e shkurtra janë të favorshme. Komunikimi mund të të sjellë zgjidhje konkrete.
Mos bëj: Mos u trego i shkujdesur dhe mos e lër komunikimin “në autopilot”, sepse këto ditë është pikërisht fusha që të hap mundësi. Mos u ngatërro me detaje të vogla, sepse humbet pamjen e përgjithshme.
Binjakët
Bëj: Bëj një bilanc të sinqertë: çfarë mban me vete nga viti që po mbyllet dhe çfarë lë pas. Vendos synime të reja, por të arritshme. Rregullo menjëherë detyrimet financiare. Nëse ke barrë emocionale, merre seriozisht: fol, sqaro dhe mbyll çështjet e hapura.
Mos bëj: Mos i tradhto vlerat e tua, sepse kështu të afrohen njerëz që nuk të përshtaten. Mos u trishto për ciklet që mbyllen; ato krijojnë hapësirë për diçka më të mirë. Mos nxito në përfundime.
Gaforrja
Bëj: Tani që e di çfarë kërkon nga të tjerët, thuaje qartë. Vendos kufij në punë dhe në marrëdhënie, sidomos me ata që sillen sipas qejfit. Mbro veten përmes rregullave të thjeshta dhe të qarta.
Mos bëj: Mos e lër ndjeshmërinë të kthehet në shpërthim ndaj të tjerëve. Nëse e di çfarë nuk të përshtatet, mos u merr më me të. Mos idealizo njerëz apo situata nga frika ose pasiguria.
Luani
Bëj: Reflekto sa larg ke arritur këtë vit; kjo të rikthen besimin në vete. Lejo emocionet, por mblidhe veten në kohë. Përcakto qartë çfarë pret nga të tjerët dhe vendos kufij të shëndetshëm.
Mos bëj: Mos kërko korrektësi dhe qartësi në punë nëse vetë nuk i ofron. Mos i shmang sqarimet në dashuri, sepse ato të tregojnë çfarë dëshiron realisht. Mos mbyll sytë ndaj realitetit nga ankthi.
Virgjëresha
Bëj: Kthe qetësinë në rutinë. Rregullo mendimet, planifiko hapat dhe organizohu më mirë. Merr sërish kontrollin e jetës në dorë, me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm.
Mos bëj: Mos e lodh veten deri në kufi. Mos i lër marrëdhëniet në zona të paqarta, sepse krijojnë pengesa për synimet e tua. Mos harxho energji me njerëz që nuk e meritojnë.
Peshorja
Bëj: Ndaj qartë çfarë të bën mirë dhe çfarë të konsumon. Hiq dorë shpejt nga ajo që të lodh, pa dramë. Fokusohu te shtëpia, familja dhe përditshmëria për të gjetur stabilitet.
Mos bëj: Mos u sill pa plan, sepse ka ende çështje pezull. Mos prano ngarkesa të padrejta në punë. Mos prit që të tjerët ta kuptojnë çfarë ke; shprehu qartë.
Akrepi
Bëj: Përdor vendosmërinë për të ecur përpara me hapa të sigurt. Fol hapur për çështjet e pazgjidhura. Prit lajme të mira në komunikime, dokumente apo çështje burokratike.
Mos bëj: Mos u bë dembel me zhvillimin personal ose planifikimin e udhëtimeve. Mos merr vendime në nerva, sidomos gjatë konflikteve.
Shigjetari
Bëj: Përvish mëngët dhe përqendrohu në punë dhe përditshmëri. Gjej vendin tënd në realitetin e ri që ke ndërtuar dhe ec me hapa të matur.
Mos bëj: Mos e lër financën pa kontroll. Mos u nxito në dashuri dhe mos reagoni me zë të lartë në marrëdhënie.
Bricjapi
Bëj: Vendos synime të reja dhe realiste. Organizo mendimet dhe komunikimin për t’u kuptuar më qartë. Përmirëso bashkëpunimet përmes rregullave të qarta.
Mos bëj: Mos mbaj marrëdhënie pune që të rëndojnë. Mos ki frikë nga ndryshimet profesionale. Mos u përqendro vetëm te “unë”; bashkëpunimi sjell më shumë.
Ujori
Bëj: Qetësohu dhe mbaje këtë gjendje. Largohu nga njerëzit që sjellin zhurmë dhe mbyll detyrimet e lëna pezull. Nxirr jashtë barrat emocionale.
Mos bëj: Mos e lër përditshmërinë të çrregullt. Mos neglizho shëndetin mendor dhe fizik. Mos u distanco pa shpjegim në marrëdhënie.
Peshqit
Bëj: Vlerëso rrethin shoqëror. Jep më shumë aty ku merr mbështetje të sinqertë. Organizo synimet dhe planet e ardhshme me qartësi.
Mos bëj: Mos neglizho miqtë. Mos u lidh me situata që nuk të bëjnë mirë vetëm nga detyrimi. Kërko atë që të nevojitet, por me qetësi.
