Ja sa qytetarë kosovarë ushtruan të drejtën e votës deri në orën 17:00

Transmetuar më 28-12-2025, 17:47
KOSOVË- Më pak se dy orë na ndajnë nga mbyllja e procesit të votimit në Kosovë për zgjedhjet parlamentare. Bazuar në të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 17:00, të drejtën e votës e kanë ushtruar 646 mijë e 829 qytetarë.
Mediat e huaja shkuajnë se, e shprehur në përqindje, pjesëmarrja e deritanishme në procesin zgjedhor është 32.35%.
