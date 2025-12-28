Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasi për vdekje këmbësoren në Elbasan, arrestohet i riu
Transmetuar më 28-12-2025, 17:43

Një 31-vjeçar është arrestuar nga policia, pasi ka përplasur një 64-vjeçare. Si pasojë 64-vjeçarja ka humbur jetën.

31-vjeçari akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen.

Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30, në aksin rrugor “Qafë Thanë–Librazhd”, automjeti që ai drejtonte ka përplasur shtetasen 64 vjeçe, këmbësore, e cila si pasojë ka humbur jetën.

Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

