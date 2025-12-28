Një tjetër aksident me vdekje, çfarë thotë policia e Elbasanit

Një grua humbi jetën sot në një aksident rrugor që ndodhi rreth orës 13:30, në aksin rrugor “Qafë Thanë–Librazhd”, raporton noa.al.
Policia lokale tha se për këtë ngjarje, specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin O. B., 31 vjeç.
I riu akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen.
Hetimi nxori se automjeti që ai drejtonte ka përplasur shtetasen F. H., 64 vjeçe, këmbësore, e cila si pasojë ka humbur jetën.
Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al
