Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Spalleti vlerëson Zhegrovën: Bën driblime që tek të tjerët nuk i shohim
Transmetuar më 28-12-2025, 16:45

Edon Zhegrova u aktivizua në pjesën e dytë në fitoren 2-0 të Juventusit ndaj Pisës. Për sulmuesin dardan Zhegrova, foli së fundmi trajneri i bardhezinjve, Lucianno Spalleti.

“Zhegrova kishte kaluar grip me temperaturë të lartë dhe nuk e dinim sa do të rezistonte fizikisht” zbuloi trajneri.

Por duhej të rrezikonim, sepse ai është një lojtar që merr iniciativa dhe krijon hapësira kur ekipi ka nevojë.

“Driblimi i tij në cep të zonës është diçka që pak lojtarë e kanë. Kur është në fushë, duket sikur luan me syze 3D. Sheh hapësira që të tjerët nuk i shohin”, tha ai.

Ad

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...