E rëndë në Greqi! Goditi me thikë gruan e tij në qafë e më pas u hodh nga çatia

GREQI- Një ngjarje e rëndë dhune në familje ndodhi në një lagje në Athinë këtë të dielë pasdite, ku një burrë 74-vjeçar sulmoi me thikë gruan e tij 68-vjeçare , duke e plagosur në qafë, dhe më pas i dha fund jetës duke rënë nga çatia e një pallati. Gruaja u dërgua e gjallë në spital, ku po trajtohet në gjendje të rëndë.
Ngjarja ndodhi në një apartament në katin përdhes në rrugën Lokridos nr. 37, në lagjen Gyzi, ku, sipas informacioneve fillestare, një incident midis një burri dhe një gruaje, të dy grekë, i parapriu ngjarjes. Gjatë sherrit, burri plagosi gruan e tij në qafë me një mjet të mprehtë.
Sipas mediave greke, menjëherë pas kësaj, autori dyshohet se është ngjitur në çatinë e një pallati apartamentesh, është përpjekur të shkojë në një ndërtesë fqinje me qëllim vetëvrasjen, megjithatë, në përpjekjen e tij ai në fund ka rënë në boshllëk, duke rezultuar në plagë fatale. Forcat e policisë greke dhe një ambulancë, kanë shkuar me nxitim në vendngjarje, të cilat kanë përcaktuar vdekjen e tij.
Kur u gjet trupi i tij, tek vrasësi i mundshëm u gjet një shënim vetëvrasës, në të cilin, sipas informacioneve, shkruhej "Nuk mund ta duroja më këtë situatë". Thika e vrasjes u gjet gjithashtu pranë autorit të krimit. Gruaja u gjet e plagosur rëndë, por gjallë dhe u dërgua në spital për t’u vendosur nën vëzhgim të afërt mjekësor. Sipas informacioneve të deritanishme, shënimi ishte i destinuar për një të afërm, ndoshta djalin e tij
