Shpërthen vullkani Etna në Siçili, skiatorët filmojnë momentin (FOTO+ VIDEO)
Transmetuar më 28-12-2025, 15:25

ITALI- Momente mbresëlënëse janë filmuar nga skiatorët në Siçili nga shpërthimi i vullkanit Etna, i cili ndodhi më 27 dhjetor, duke lëshuar shtëllunga të mëdha tymi në qiell. Shkencëtarët e Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë lëshuan një paralajmërim të kuq për avionët, niveli më i lartë i rrezikut, megjithatë autoritetet deklaruan se fluturimet do të vazhdojnë normalisht në një aeroport aty pranë, përveç rasteve kur rritet rënia e hirit.

Etna, vullkani më i madh dhe më i lartë në Evropë, është një nga më aktivët në botë, ndaj shpërthimet ndodhin disa herë gjatë vitit. Në pamje është kapur momenti kur re të dendura hiri vullkanik u ngritën në qiell mbi malin Etna, skena të ngjashme me ato në filmat “apokaliptikë” të Hollivudit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

