TOP 5/ Një fund viti që nuk fal: Këto janë shenjat që yjet po i favorizojnë hapur (28 dhjetor 2025)

Ky fund dhjetori nuk është i njëjtë për të gjithë. Akrepi, Shigjetari dhe Peshqit janë qartazi shenjat që yjet po i favorizojnë më fort, ndërsa të tjerët po përgatiten për lëvizje të mëdha në fillim të 2026-s
Jo të gjithë do ta mbyllin vitin njësoj. Ndërsa disa shenja ndihen të lodhura, të tensionuara apo në pritje, disa të tjera janë qartazi nën mbrojtjen e yjeve.
Ky është momenti kur fati, emocionet dhe planet për të ardhmen fillojnë të marrin formë konkrete.
Ja renditja e shenjave më me fat, sipas energjive astrologjike të ditës nga Paolo Fox.
🥇 1. Akrepi
Akrepi është pa diskutim shenja më e favorizuar e kësaj dite. Marrëdhëniet personale dhe profesionale forcohen, ndërsa projektet që kanë qenë në pritje fillojnë të marrin drejtim. Ke aftësi të fortë rikuperimi dhe intuitë të mprehtë për të kuptuar kush është vërtet në krahun tënd. Takimet, bisedat e sinqerta dhe planifikimi i kujdesshëm të çojnë drejt një fundviti të qetë dhe premtues. Fati të mbështet kur vepron me qartësi.
🥈 2. Shigjetari
Yjet po të përgatisin për një vit të madh. Edhe pse kulmi nuk vjen menjëherë, sot ndjen qartë se je në rrugën e duhur. Emocionet janë të forta, dashuria dhe miqësitë marrin kuptim më të thellë dhe lindin ide që do të shpërthejnë pas pranverës. Ke energji, vizion dhe guxim – një kombinim që rrallëherë zhgënjen. Dita të favorizon për vendime personale dhe plane afatgjata.
🥉 3. Peshqit
Peshqit hyjnë në një fazë shumë premtuese. Planetët janë më në fund në harmoni dhe kjo sjell qartësi mendore, ide të mira dhe përmirësim të ndjeshëm të perspektivës financiare nga janari. Sot është ditë lodhëse, por produktive: gjithçka që bën ka vlerë dhe do të japë fryt në muajt e parë të vitit 2026. Dashuria dhe puna ecin paralelisht drejt stabilitetit.
⭐ 4. Bricjapi
Edhe pse dita kërkon kujdes, Bricjapi mbetet ndër shenjat fituese. Planetët në shenjë sjellin sfida, por edhe mundësi të mëdha. Marrëveshje, kontrata apo përballje të rëndësishme po afrohen, dhe ti ke avantazhin e qetësisë dhe logjikës. Nëse zgjedh betejat me mençuri, përfitimet do të jenë afatgjata.
⭐ 5. Ujori
Një ditë emocionalisht e fortë, por me potencial të madh ndryshimi. Dëshira për t’u shkëputur nga e shkuara dhe për të nisur diçka të re është e theksuar. Fati vjen për ata Ujorë që nuk veprojnë impulsivisht, por kanalizojnë energjinë drejt planeve konkrete. Më e mira është ende përpara. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd