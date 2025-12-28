Anëtari i PDK-së në KQZ: ‘Kërkohet ndërhyrje urgjente! Qendrat e votimit përballen me mungesë të energjisë’!

KOSOVË- Anëtari i PDK-së në KQZ, Arianit Elshani, ka bërë të ditur se disa qendra votimi po vazhdojnë të përballen me mungesë të energjisë elektrike, çka rrezikon mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. Me anë të një postimi, Elshani ka theksuar se është e urgjente ndërhyrja e institucioneve përgjegjëse, përfshirë KEDS, KESCO, KOSTT dhe Ministrinë e Ekonomisë, për të siguruar furnizim me energji
Gjithshtu ai ka bërë të ditur se çdo vendvotim është i pajisur me kamera dhe se votimi dhe numërimi nuk mund të zhvillohen pa energji elektrike, duke theksuar nevojën për veprime të menjëhershme për të shmangur ndërprerje të procesit zgjedhor.
Postimi i plotë:
Qendrat e votimit po vazhdojnë të ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike. Është urgjente marrja e veprimeve nga të gjithë ata që janë kompetentë: KEDS, KESCO, KOSTT dhe Ministria e Ekonomisë. Çdo vendvotim është i pajisur me kamera; votimi dhe numërimi nuk mund të zhvillohen në terr.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd