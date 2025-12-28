Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Anëtari i PDK-së në KQZ: ‘Kërkohet ndërhyrje urgjente! Qendrat e votimit përballen me mungesë të energjisë’!
Transmetuar më 28-12-2025, 10:50

KOSOVË- Anëtari i PDK-së në KQZ, Arianit Elshani, ka bërë të ditur se disa qendra votimi po vazhdojnë të përballen me mungesë të energjisë elektrike, çka rrezikon mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. Me anë të një postimi, Elshani ka theksuar se është e urgjente ndërhyrja e institucioneve përgjegjëse, përfshirë KEDS, KESCO, KOSTT dhe Ministrinë e Ekonomisë, për të siguruar furnizim me energji

Gjithshtu ai ka bërë të ditur se çdo vendvotim është i pajisur me kamera dhe se votimi dhe numërimi nuk mund të zhvillohen pa energji elektrike, duke theksuar nevojën për veprime të menjëhershme për të shmangur ndërprerje të procesit zgjedhor.

Postimi i plotë:

Qendrat e votimit po vazhdojnë të ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike. Është urgjente marrja e veprimeve nga të gjithë ata që janë kompetentë: KEDS, KESCO, KOSTT dhe Ministria e Ekonomisë. Çdo vendvotim është i pajisur me kamera; votimi dhe numërimi nuk mund të zhvillohen në terr.

