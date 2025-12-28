Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Botërori i skive në Austri/ Tjetër paraqitje pozitive e Lara Coulturi-t, por skiatorja shqiptare nuk e përfundon dot garën
Transmetuar më 28-12-2025, 10:21

Skiatorja shqiptare Lara Colturi vazhdon të tregojë nivel të lartë dhe konkurrueshmëri në Kupën e Botës, këtë herë në pistën ikonike të Semmeringut, Austri. Skiatorja shqiptare regjistroi një rezultat të shkëlqyer në garën e parë, por ndalet në garën finale

Në garën e parë të Slalomit, Lara realizoi një paraqitje brilante, duke u renditur e 3-ta në botë, rezultat që konfirmon ritmin, teknikën dhe qëndrueshmërinë e saj mes skiatoreve më të mira ndërkombëtare.

Megjithatë, në garën e dytë dhe atë finale, një pengesë gjatë manovrave teknike bëri që Lara të mos mund ta përfundonte garën, duke u detyruar të ndalonte para vijës së fundit.

Podiumi i garës finale u përmbyll si vijon:

Julia Scheib (Austri) Camila Rast (Zvicër) Valerie Grenier (Kanada) Megjithatë një tjetër paraqitje positive mund të konsiderohet kjo padyshim për skiatoren shqiptare, drejt realizimit të objektivave të mëdha, ku i radhës është përfaqësimi i Shqipërisë në Kupën e Botës dhe drejt Milano–Cortina 2026.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

