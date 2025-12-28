Botërori i skive në Austri/ Tjetër paraqitje pozitive e Lara Coulturi-t, por skiatorja shqiptare nuk e përfundon dot garën

Skiatorja shqiptare Lara Colturi vazhdon të tregojë nivel të lartë dhe konkurrueshmëri në Kupën e Botës, këtë herë në pistën ikonike të Semmeringut, Austri. Skiatorja shqiptare regjistroi një rezultat të shkëlqyer në garën e parë, por ndalet në garën finale
Në garën e parë të Slalomit, Lara realizoi një paraqitje brilante, duke u renditur e 3-ta në botë, rezultat që konfirmon ritmin, teknikën dhe qëndrueshmërinë e saj mes skiatoreve më të mira ndërkombëtare.
Megjithatë, në garën e dytë dhe atë finale, një pengesë gjatë manovrave teknike bëri që Lara të mos mund ta përfundonte garën, duke u detyruar të ndalonte para vijës së fundit.
Podiumi i garës finale u përmbyll si vijon:
Julia Scheib (Austri) Camila Rast (Zvicër) Valerie Grenier (Kanada) Megjithatë një tjetër paraqitje positive mund të konsiderohet kjo padyshim për skiatoren shqiptare, drejt realizimit të objektivave të mëdha, ku i radhës është përfaqësimi i Shqipërisë në Kupën e Botës dhe drejt Milano–Cortina 2026.
