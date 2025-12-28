Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
KQZ Kosovë: Rezultatet e para do publikohen para orës 20:00
Transmetuar më 28-12-2025, 09:11

KOSOVA- Valmir Elezi, Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka deklaruar se të gjithë qendrat e votomit në Kosovë janë hapur sipas planit. Gjatë një konference për mediat, Elezi tha se fletvotimet dhe materiali zgjedhorë janë shpërndarë në të gjitha vendvotimet.

Zëdhënësi i KQZ-së iu bëri thirrje qytetarëve të votojnë, në mënyrë që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese duke marrë pjesë në procesin zgjedhor. Në fund, ai tha se KQZ-ja do të nisë në mbrëmje publikimin e rezultateve preliminare, para orës 20:00

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...