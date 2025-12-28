Kaos nga stuhia e dëborës në New York! Anulohen 9 mijë fluturime, shpallet gjendje e jashtëzakonshme në Nju Xhersi

SHBA- Një stuhi e fuqishme dëbore ka përfshirë pjesë të Shteteve të Bashkuara, duke mbuluar rrugët dhe ndërtesat me shtresa të trasha dëbore dhe duke shkaktuar kaos në disa shtete verilindore.
Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Nju Jork dhe në shtetin fqinj të Nju Xhersit, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe të shmangin udhëtimet për shkak të kushteve të rrezikshme.
Shërbimi Kombëtar i Motit ka lëshuar paralajmërime për stuhi dimërore për shtetin e Nju Jorkut dhe Connecticutin, duke paralajmëruar se reshjet e dendura të dëborës dhe dukshmëria e reduktuar mund të vazhdojnë të prekin zona të mëdha.
Dukshmëria e dobët dhe kushtet e akullta kanë shkaktuar ndërprerje të përhapura të udhëtimit ajror, me më shumë se 2,000 fluturime të anuluara në të gjithë vendin.
Pasagjerët në aeroportet kryesore kanë mbetur të bllokuar, duke u përballur me vonesa të gjata dhe pasiguri, ndërsa linjat ajrore përpiqen të menaxhojnë ndikimin e stuhisë.
Zyrtarët thanë se shërbimet e emergjencës dhe ekipet e rrugëve mbeten në gatishmëri të lartë ndërsa përpjekjet vazhdojnë për të pastruar borën dhe për të siguruar sigurinë publike gjatë motit të keq.
SNOW DAY 🗽❄️: Friday night snowfall in New York City illuminated by the bright lights of Times Square set the stage for a scenic Big Apple winter wonderland. pic.twitter.com/05DRuQWYGK
— FOX Weather (@foxweather) December 27, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd