Gjermanët mbështesin reformat e pensioneve, por nuk i besojnë Merz-it

GJERMANI- Katër nga pesë gjermanë mbështesin reformat strukturore në sistemin e pensioneve të vendit , por pak prej tyre i besojnë qeverisë së Kancelarit Friedrich Merz për t’i zbatuar ato me sukses, sipas një sondazhi të publikuar të martën.
Në një sondazh nga Instituti Civey për grupin mediatik Funke, 82 përqind e të anketuarve thanë se nevojiten ndryshime themelore në sistemin e pensioneve të Gjermanisë, ndërsa vetëm 9 përqind e kundërshtuan një veprim të tillë. Shqetësuese për Merzin është se vetëm 20% ishin të sigurt në aftësinë e qeverisë së tij për të zbatuar reformat e kërkuara, ndërsa 69% shprehën mosbesim.
Mediat e huaja shkruajnë se pas disa javësh diskutimesh, parlamenti gjerman miratoi së fundmi një paketë reformash të pensioneve. Kabineti gjithashtu ka mbështetur ngritjen e një komisioni të posaçëm për të studiuar ndryshimet e gjera, të tilla si rritja e moshës së daljes në pension dhe propozime të reja për të siguruar që pensionet e pleqërisë do të paguhen në dekadat e ardhshme përballë presioneve demografike.
Profesori i ekonomisë Jens Siedeckum ka sugjeruar që dalja në pension nuk duhet të lidhet më me moshën, por me vitet e kontributeve. Ministri i Punës, Bärbel Bass, ka propozuar gjithashtu që nëpunësit civilë, anëtarët e parlamentit dhe të vetëpunësuarit të mos përjashtohen nga detyrimi për të paguar kontributet e pensioneve.
Në anketën e Civey, 60% e të anketuarve mbështetën propozimin e Sinterkom, ndërsa 81% mbështetën propozimin e Bass. Sondazhi u zhvillua në internet midis 16 dhe 22 dhjetorit dhe përfshiu rreth 5,000 gjermanë të moshës 18 vjeç e lart
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd