Moti sot në Shqipëri, nis ulja e ndjeshme e temperaturave
Transmetuar më 28-12-2025, 00:48

Ditën e diel vendi ynë pritet të ndikohet nga masa ajrore të thata dhe relativisht të ftohta.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin pothuajse gjatë gjithë ditës, ndërsa vranësirat të pakta kalimtare.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim 7m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare në jug dhe në lugina era pritet të arrijë shpejtësi deri 17m/s.

Deti – Valëzimi forcës 2-4 ballë.

Temperatura më e ulët shënohet në Tropojë -1 dhe më e larta në Tiranë 14 gradë Celsius.

Ditët në vijim pritet që temperaturat të ulen ndjeshëm duke arritur -4 në Tiranë.

