Lorna dhe Seno më pak të votuarit nga publiku, zgjedhin në nominim dy banorë të tjerë
Transmetuar më 27-12-2025, 23:07

Banori i parë që i shpëtoi nominimit në shtëpinë më ta famshme në Shqipëri është Kristi.

Shpëton edhe vazhdon qëndrimin në Big Brother është Kristi vazhdon të qëndroj e shtëpi Selin.

Lorna dhe Seno ishin më pak të votuarit nga publiku, të cilët tërhoqën në një televotim të dytë, dy banorë të tjerë.

Lorna: Është pak e vështirë, se se dija që do të nominoja. Unë zgjedh Xhodin, është më pak aktive. Kam më pak raporte me të.

Seno: Edhe do të doja të nominoja Xhodin, por duke qenë se u zgjodh, do të nominoja Angelon, kam pasur debate me të. Nuk ka diçka për t’i pëlqyer. Është shumë antipatik.

