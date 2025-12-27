Lorna dhe Seno më pak të votuarit nga publiku, zgjedhin në nominim dy banorë të tjerë

Banori i parë që i shpëtoi nominimit në shtëpinë më ta famshme në Shqipëri është Kristi.
Shpëton edhe vazhdon qëndrimin në Big Brother është Kristi vazhdon të qëndroj e shtëpi Selin.
Lorna dhe Seno ishin më pak të votuarit nga publiku, të cilët tërhoqën në një televotim të dytë, dy banorë të tjerë.
Lorna: Është pak e vështirë, se se dija që do të nominoja. Unë zgjedh Xhodin, është më pak aktive. Kam më pak raporte me të.
Seno: Edhe do të doja të nominoja Xhodin, por duke qenë se u zgjodh, do të nominoja Angelon, kam pasur debate me të. Nuk ka diçka për t’i pëlqyer. Është shumë antipatik.
