Ernest Muçi foto me Rashicën/ Ndizet merkato në Turqi

Ernest Muçi u shfaq në foto me Milot Rashicën, ndërsa ky veprim ka trazuar rrjetin në Turqi. Më saktë bëhet fjalë për situatën te Trabzonspori ku fantazisti shqiptar është i huazuar.
Rashica po ashtu është përfolur për një kalim te Trabzonspori. Futbollisti i Beshiktashit nuk ka pasur periudhën më të mirë të mundshme, për këtë mundësia e lëvizjes është konkrete.
Çështja e Muçit po ashtu mbetet në ajër. Ish-lojtari i Tiranës do i kushtojë Trabzonsporit disa miliona, nëse kërkon që t’i zotërojë kartonin.
Muçi dhe Rashica luajtën bashkë te Beshiktashi në edicionin e kaluar. E ardhmja e tyre mbetet për t’u vendosur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd