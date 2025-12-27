Zelensky zhvillon bisedime me liderët evropianë dhe NATO-n para takimit me Trump, BE kërkon ruajtjen e territorit të Ukrainës

BRUKSEL / KIEV, 27 dhjetor 2025 Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka zhvilluar një videotelefonatë me krerë shtetesh dhe qeverish evropiane, vetëm një ditë para takimit të tij të planifikuar me ish-presidentin amerikan Donald Trump. Në bisedë mori pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare.
Qeveria gjermane bëri të ditur se në telefonatë morën pjesë 11 liderë evropianë, si dhe Kanadaja, të cilët riafirmuan mbështetjen e tyre të plotë për Ukrainën. Ata theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara për arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se Bashkimi Evropian mbështet “çdo përpjekje që çon drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, e cila ruan sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”. Ajo shtoi se gjatë vitit 2026, BE do të rrisë presionin ndaj Kremlinit, do të vijojë mbështetjen për Kievin dhe do të punojë për avancimin e Ukrainës në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Edhe Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, përmes një reagimi publik, theksoi se një Ukrainë e fortë dhe e integruar në BE është themel i sigurisë evropiane. Ai nënvizoi se mbështetja e BE-së për Ukrainën do të vazhdojë si në kohë lufte, ashtu edhe në paqe dhe në procesin e rindërtimit.
Costa rikujtoi gjithashtu vendimet e fundit evropiane, përfshirë financimin e nevojave të Ukrainës për dy vitet e ardhshme përmes një kredie të përbashkët prej 90 miliardë eurosh, imobilizimin e aseteve sovrane ruse dhe zgjatjen e sanksioneve ndaj Moskës, me mundësinë e masave shtesë nëse situata e kërkon.
Më herët, Zelensky zhvilloi një takim në Kanada me kryeministrin Mark Carney dhe pritet të udhëtojë drejt Floridas, ku do të takohet me Donald Trump, në një moment kyç për zhvillimet diplomatike lidhur me të ardhmen e konfliktit në Ukrainë.
