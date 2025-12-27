Sekreti që ruhet prej vitesh rreth Michael Schumacherit: rrethi i ngushtë që njeh të vërtetën për gjendjen e tij

MERIBEL / ZVICËR Që prej aksidentit të rëndë në Meribel, në dhjetor të vitit 2013, jeta dhe gjendja shëndetësore e Michael Schumacherit janë mbuluar nga një heshtje pothuajse absolute. Me kërkesë të familjes, nuk janë publikuar kurrë buletine zyrtare mjekësore dhe çdo informacion është shpërndarë me shumë kujdes, duke e kthyer legjendën e Formula 1 në një nga figurat më misterioze të sportit modern.
Prej më shumë se një dekade, vetëm një rreth tepër i kufizuar personash ka pasur akses në banesën private ku Schumacher po trajtohet. Mes tyre përmenden emra të njohur të botës së Formula 1, si Jean Todt, Luca Badoer dhe menaxherja e tij historike, Sabine Kehm, të cilët kanë ruajtur me fanatizëm privatësinë e familjes.
Së fundmi, sipas raportimeve të mediave britanike, listës së personave që dinë të vërtetën i është shtuar edhe një emër i papritur: Laila Hasanovic, modelja daneze dhe partnerja aktuale e tenistit italian Jannik Sinner. Lidhja e saj me familjen Schumacher lidhet me marrëdhënien e mëparshme me Mick Schumacher, djalin e kampionit shtatë herë të botës.
Gjatë asaj periudhe, Hasanovic thuhet se fitoi besimin e plotë të familjes, veçanërisht të Corinna Schumacher, duke pasur kështu privilegjin e rrallë për të hyrë në shtëpinë private dhe për të takuar vetë Michael Schumacherin. Edhe pas përfundimit të marrëdhënies me Mickun, ajo ka ruajtur një diskrecion absolut, pa zbuluar asnjë detaj mbi gjendjen e ish-pilotit të Ferrarit.
Historia e Schumacherit mbetet edhe sot një simbol i respektit për privatësinë dhe i heshtjes së zgjedhur, duke dëshmuar se, pavarësisht famës globale, familja ka vendosur të mbrojë me çdo kusht dinjitetin dhe qetësinë e legjendës së Formula 1.
