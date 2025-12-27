Berisha nga Elbasani: projekti për zhdukjen e opozitës dështoi, tani protesta të pandalshme

ELBASAN, 27 dhjetor 2025 Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar nga Elbasani se përpjekjet për të asgjësuar opozitën kanë dështuar, duke paralajmëruar një fazë të re të aksionit politik me protesta të vazhdueshme qytetare. Deklaratat u bënë gjatë një takimi me strukturat dhe mbështetësit e PD-së, në kuadër të festave të fundvitit, teksa Berisha ndaloi në Elbasan gjatë udhëtimit drejt Korçës.
Në fjalën e tij, Berisha vlerësoi qëndresën e demokratëve gjatë 12 viteve të fundit, duke e cilësuar atë si vendimtare për mbijetesën e opozitës. Sipas tij, Partia Demokratike ka qëndruar e palëkundur në mbrojtje të vlerave demokratike, votës së lirë dhe dinjitetit njerëzor, pavarësisht presioneve dhe, siç u shpreh ai, përpjekjeve për kapjen e institucioneve dhe deformimin e proceseve zgjedhore.
Kryedemokrati akuzoi qeverinë për korrupsion dhe për shndërrimin e shtetit në një sistem të kontrolluar nga interesa kriminale, duke theksuar se opozita ka arritur të faktojë, sipas tij, edhe para opinionit publik ndërkombëtar, se zgjedhjet në Shqipëri nuk pasqyrojnë vullnetin e lirë të qytetarëve. Ai deklaroi se Partia Demokratike nuk do të njohë asnjë pushtet të dalë nga manipulimi i votës.
Berisha paralajmëroi intensifikimin e aksionit opozitar, duke theksuar se protesta e vazhdueshme qytetare do të jetë mjeti kryesor për rikthimin e shtetit ligjor dhe standardeve demokratike. “Projekti për një Shqipëri pa opozitë dështoi dhe kjo do të mbetet në histori”, u shpreh ai, duke shtuar se qëndresa qytetare është forca më e madhe përballë çdo forme autoritarizmi.
Në përmbyllje, Berisha theksoi se Partia Demokratike do të vijojë betejën politike deri në, sipas tij, rikthimin e demokracisë, duke i bërë thirrje mbështetësve të qëndrojnë të angazhuar dhe aktivë në aksionin qytetar që pritet të intensifikohet në javët në vijim.
