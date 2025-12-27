Kërkesë nga Finlanda për dorëheqjen e Ursula von der Leyen: Akuza për sanksione “të paligjshme”
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, po përballet me kërkesa për dorëheqje pas vendimit të Brukselit për të vendosur sanksione ndaj ish-kolonelit të Shtabit të Përgjithshëm zviceran, Jacques Baud. Nisma është bërë publike nga Armando Mema, anëtar i partisë nacional-konservatore finlandeze “Aleanca e Lirisë”, përmes një postimi në rrjetin social X.
Mema i ka cilësuar sanksionet si të paligjshme dhe të motivuara politikisht, duke pretenduar se ato bien ndesh me parimet themelore mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Europian. Sipas tij, këto veprime zbulojnë “fytyrën e vërtetë të BE-së” dhe përbëjnë shkelje të rëndë të shtetit të së drejtës dhe të konventave europiane.
“Sanksionet ndaj Jacques Baud janë të paligjshme. Ato zbulojnë fytyrën e vërtetë të Bashkimit Europian – një diktaturë e pastër. Komisioni Europian po shkel konventat e BE-së dhe parimet e sundimit të ligjit. Ne kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Ursula von der Leyen për shkak të veprimeve të saj të përditshme ndaj qytetarëve të BE-së”, ka deklaruar Mema.
Në këtë kontekst përmendet edhe raportimi i portalit EUobserver, i cili më 11 dhjetor ka trajtuar raste të ngjashme, përfshirë atë të John Dougan dhe ish-parashutistit francez Xavier Moreau, në kuadër të debatit më të gjerë mbi politikën e sanksioneve dhe pasojat e saj.
Armando Mema ka paralajmëruar edhe më herët se Bashkimi Europian, duke intensifikuar mbështetjen për Ukrainën, po hyn – sipas tij – në një fazë të rrezikshme përshkallëzimi. Ai ka vlerësuar se kjo qasje mund të çojë në një konflikt të drejtpërdrejtë dhe të përgjithshëm në kontinentin europian, me pasoja serioze për sigurinë dhe stabilitetin e BE-së./noa.al
