Dy jetë brenda pak minutash! Aksidenti i merr jetën të moshuarës, pas saj vdes dhe nusja

Itali- Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Pistoias në Itali, ku një aksident ka shkaktuar humbjen e dy jetëve brenda pak minutash.
Viktima e parë është Liliana Podestà, 87 vjeçe, e cila u përplas nga një automjet teksa po kalonte rrugën. Ngjarja ndodhi rreth orës 18:00 të pasdites të së premtes, në një zonë urbane.
Pak çaste më vonë, një tjetër tragjedi u konsumua në të njëjtin vend. Laura Mecheri, 59 vjeçe, nusja e viktimës, nuk u godit nga makina, por u rrëzua në tokë ndërsa po përpiqej t’i jepte ndihmën e parë të afërmes së saj. Sipas të dhënave paraprake, gruaja dyshohet se ka ndërruar jetë si pasojë e arrestit kardiak, i shkaktuar nga tronditja e fortë emocionale.
Partneri i Laura Mecherit, i cili ndodhej pranë tyre në momentin e aksidentit, humbi ndjenjat pa qenë i përfshirë drejtpërdrejt në përplasje.
Në vendngjarje mbërritën tre ambulanca dhe një automjet mjekësor, por përpjekjet për të shpëtuar jetën e të dyja grave rezultuan të pasuksesshme. Shoferi i automjetit u ndal menjëherë për të ofruar ndihmë dhe, sipas burimeve zyrtare, ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë shëndetësore, i tronditur nga ngjarja.
Policia Bashkiake ka rrethuar zonën për të kryer hetimet e nevojshme dhe për të rindërtuar saktësisht dinamikën e aksidentit, përfshirë pozicionin e automjetit dhe të viktimave në momentin e përplasjes. Familjarët u njoftuan menjëherë dhe mbërritën me urgjencë në vendin e ngjarjes.
Kjo tragjedi ka shkaktuar dhimbje dhe shqetësim të madh në komunitetin lokal, duke lënë Pistoian në zi për një ngjarje që ka prekur thellë gjithë qytetin.
