Tërmeti me magnitudë 6.6 i shkallës Rihter godet Tajvanin (VIDEO)
Transmetuar më 27-12-2025, 17:39

TAJVAN- Një tërmet me magnitudë 6.6 të shkallës Rihter goditi rreth 31 kilometra larg bregdetit të qytetit verilindor të Tajvanit, Yilan, këtë të shtunë. Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, thellësia fokale e tërmetit ishte 67.5 kilometra (42 milje).

Tërmeti tronditi ndërtesat në kryeqytetin Taipei. Departamenti i Zjarrfikësve tha se vlerësimet e dëmeve ishin duke u zhvilluar. Në videot e mëposhtme të postuara nga media të huaja, tregohen ambjente gjatë goditjes së tërmetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

