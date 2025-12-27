Tërmeti me magnitudë 6.6 i shkallës Rihter godet Tajvanin (VIDEO)

TAJVAN- Një tërmet me magnitudë 6.6 të shkallës Rihter goditi rreth 31 kilometra larg bregdetit të qytetit verilindor të Tajvanit, Yilan, këtë të shtunë. Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, thellësia fokale e tërmetit ishte 67.5 kilometra (42 milje).
Tërmeti tronditi ndërtesat në kryeqytetin Taipei. Departamenti i Zjarrfikësve tha se vlerësimet e dëmeve ishin duke u zhvilluar. Në videot e mëposhtme të postuara nga media të huaja, tregohen ambjente gjatë goditjes së tërmetit.
Footage of the moment the earthquake struck in Taiwan. https://t.co/Wca2adgDpr pic.twitter.com/GqLMdevT0i— OSINT Spectator (@osint1117) December 27, 2025
TERREMOTO DE MAGNITUD 6.7 SACUDE TAIWÁN#Sismo de magnitud 6.7 sacudió #Taiwán informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños.
El #terremoto fue una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de #Yilan. pic.twitter.com/m9kW7j1lUR
— 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) December 27, 2025
