Fundoset varka, humb jetën tragjikisht trajneri spanjoll dhe tre fëmijët
Transmetuar më 27-12-2025, 17:13

Zi në Spanjë, teksa ka ndërruar jetë Fernando Martin, trajner i ekipit Valencia CF Femenino B. Martin humbi jetën së bashku me tre fëmijët e tij pas fundosjes së një varke turistike në brigjet e Indonezisë. Ata po udhëtonin me 11 persona të tjerë pranë destinacionit të njohur të Labuan Bajo. Shtatë persona, përfshirë katër anëtarë të ekuipazhit, arritën të shpëtonin.

Gruaja e Fernandos, Andrea, dhe vajza e tyre shtatëvjeçare, Mar, ishin ndër fatlumët që u shpëtuan. Klubi i Valencias i ka shprehur ngushëllime familjes.

“Jemi thellësisht të pikëlluar nga ndarja nga jeta e Fernando Martín, trajner i Valencia CF Femenino B, dhe tre fëmijëve të tij, pas një aksidenti tragjik detar në Indonezi, siç është konfirmuar nga autoritetet lokale. Në këtë moment jashtëzakonisht të vështirë, klubi shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe mbështetjen e plotë për familjen, miqtë dhe kolegët e tij.”

