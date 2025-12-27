Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Greqi/ Katër persona të maskuar dhu’nojnë brutalisht 17-vjeçarin. Një prej autorëve shqiptar
Transmetuar më 27-12-2025, 16:09

GREQI- Një 17-vjeçar i cili po argëtohej me miqtë e tij në një lokal në Mataraga të Agrinjos në Greqi, u dhunua brutalisht orët e vona të mbrëmjes së kaluar. Si pasojë e goditjeve i riu përfundoi i plagosur në spital. Mediat greke bëjnë me dije se autorët ishin katër persona të maskuar me kapuçë, që mbërritën me taksi në vendngjarje dhe sulmuan të miturin.

Filimisht autorët janë futur brenda dhe më pas kanë nxjerrë me forcë 17-vjeçarin, duke e dhunuar brutalisht. Ndërsa njëri nga autorët dyshohet se e ka kërcënuar të miturin me thikë. Pas ngjarjes, policia greke njoftoi se ka identifikuar një prej autorëve dhe ai është një shtetas shqiptar, tashmë i shpallur në kërkim.

Njerëz nga mjedisi i të miturit raportojnë se arsyeja e sulmit ishte krejtësisht e parëndësishme dhe ishte për shkak të një keqkuptimi. Siç pretendojnë ata, nuk ka pasur ndonjë përballje serioze paraprakisht, por dinamika është ende nën hetim. Gjithashtu, një padi është ngritur kundër autorëve për shkelje të ligjit për armët, kërcënime dhe shkaktim të lëndimeve trupore ndaj personave të cenueshëm.

