Vidhnin banesa në Verona, arrestohen katër shqiptarë në Itali

ITALI- Policia italiane ka arrestuar katër shqiptarë, të moshës midis 25 dhe 28 vjeç, nën dyshimin për krim, pasi besohet se janë përgjegjës për vjedhje banesash të kryera në zonën e Veronës. Hetimi u nis nga oficerët e Seksionit të Krimeve kundër Pronës të Skuadrës Fluturuese të Veronës pas një rritjeje të konsiderueshme të vjedhjeve me thyerje banesash të regjistruara midis nëntorit dhe dhjetorit në këtë provincë.
Nëpërmjet hetimeve të vazhdueshme mbi dinamikën kriminale, identifikimit të një modus operandi të ngjashëm të përdorur në disa vjedhje dhe vendosjes së shërbimeve të shumta mbikëqyrëse në lagjet e ndryshme të qytetit të prekura nga fenomeni, u identifikua automjeti i përdorur nga ajo që më vonë doli të ishte një bandë e vërtetë e specializuar në vjedhje banesash.
Mediat e huaja shkruajnë se grupi kriminal vepronte në të gjitha lagjet e qytetit, në pasdite dhe në mbrëmje, duke përdorur gjithmonë të njëjtën teknikë: pasi identifikonin shtëpinë që do të grabitej, dy anëtarë mbeteshin në makinë për të monitoruar zonën përreth, ndërsa dy të tjerë dilnin, të pajisur me mjete për thyerje, përfshirë një tub uji të vendosur në një çantë. Pasi ngjiteshin në ballkone në katet sipër të parit, në kontakt të vazhdueshëm me bashkëpunëtorët e tyre në makinë nëpërmjet radiove me dy drejtime, ata hapnin me forcë dritaret franceze, duke përdorur edhe tubin e ujit nëse ishte e nevojshme. Pasi hynin brenda, ata bastisnin të gjithë apartamentin në kërkim të bizhuterive, sendeve me vlerë dhe parave të gatshme, madje edhe ato të ruajtura në kasaforta që hapeshin me tub uji nëse ishte e nevojshme. Krimi zgjati midis 5 dhe 15 minutave.
Më 19 dhjetor, banda kriminale, pasi kreu dy vjedhje me thyerje banesash në Via Oliosi dhe Via Cristoforo Colombo, njëra prej të cilave rezultoi në vjedhjen e një kasaforte që përmbante bizhuteri ari dhe para në dorë, u ndalua pas kthimit në Garda, një komunë ngjitur me atë ku anëtarët po qëndronin përkohësisht.
Katër shqiptarët, të identifikuar plotësisht në atë moment, të gjithë me dënime të mëparshme për krime kundër pronës dhe dy konkretisht për vjedhje me thyerje banesash, u vunë në arrest me dyshimin për krim. Brenda makinës, përveç të ardhurave nga dy vjedhjet – një kasafortë, bizhuteri dhe para të gatshme policia gjeti shumë mjete për vjedhje me thyerje, një çelës fleksibël me gjashtë disqe (që përdoren për të hapur me forcë rrjetat dhe kasafortat) dhe tre radio me dy drejtime.
Bastisja pasuese e banesës çoi në zbulimin dhe sekuestrimin e shumë bizhuterive, parave të gatshme dhe sendeve të tjera me vlerë, të gjitha me shumë gjasa të vjedhura dhe për të cilat po zhvillohen hetime për të identifikuar pronarët e tyre. Në dritën e gjetjeve aktuale hetimore, është e mundur që grupi kriminal të ketë kryer vjedhje të shumta në zonën e Veronës. Në përfundim të procedurave, katër shqiptarët u dërguan në burgun "Montorio" të Veronës, në dispozicion të prokurorit të çështjes. Duhet theksuar se përgjegjësia penale e të arrestuarve do të përcaktohet vetëm pas rezultatit të gjyqit me një dënim penal përfundimtar
