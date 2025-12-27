Policia: Parku me autobusë të vjetër u përfshi nga flakët

DURRËS, 27 Dhjetor 2025
Një zjarr ka rënë mesditën e sotme në lagjen nr. 15 të qytetit të Durrësit, në parkun e autobusëve në sektorin “Rinia”, pranë zonës së njohur si “Eco Park”.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 13:45 flakët kanë përfshirë ambientet e parkimit të autobusëve, ku si pasojë janë djegur disa autobusë të vjetër që ndodheshin jashtë funksioni.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e plotë të flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në zona të tjera përreth.
Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa grupi hetimor po kryen veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të zjarrit.
Njoftimi i policisë:
Durrës / Informacion paraprak
Rreth orës 13:45, në lagjen nr. 15, Durrës, në parkun e autobusëve në sektorin “Rinia”, pranë “Eco Park”, ka rënë zjarr në ambientet e parkimit të autobusëve, ku, si pasojë, janë përfshirë nga flakët disa autobusë të vjetër.
Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë dhe të zjarrfikëses, të cilat po punojnë për shuarjen e plotë të zjarrit dhe për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të ngjarjes.
