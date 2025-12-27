Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Policia: Parku me autobusë të vjetër u përfshi nga flakët
Transmetuar më 27-12-2025, 14:22

DURRËS, 27 Dhjetor 2025

Një zjarr ka rënë mesditën e sotme në lagjen nr. 15 të qytetit të Durrësit, në parkun e autobusëve në sektorin “Rinia”, pranë zonës së njohur si “Eco Park”.

Sipas informacionit paraprak, rreth orës 13:45 flakët kanë përfshirë ambientet e parkimit të autobusëve, ku si pasojë janë djegur disa autobusë të vjetër që ndodheshin jashtë funksioni.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e plotë të flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në zona të tjera përreth.

Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa grupi hetimor po kryen veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të zjarrit.

Njoftimi i policisë:

Durrës / Informacion paraprak

Rreth orës 13:45, në lagjen nr. 15, Durrës, në parkun e autobusëve në sektorin “Rinia”, pranë “Eco Park”, ka rënë zjarr në ambientet e parkimit të autobusëve, ku, si pasojë, janë përfshirë nga flakët disa autobusë të vjetër.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë dhe të zjarrfikëses, të cilat po punojnë për shuarjen e plotë të zjarrit dhe për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...