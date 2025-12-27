Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfshihen nga flakët disa autobusë në Durrës
Transmetuar më 27-12-2025, 14:01

DURRËS, 27 Dhjetor 2025

Një zjarr ka rënë pasditen e sotme në një biznes pranë rrugës nacionale në zonën e Fllakës, duke shkaktuar shqetësim tek banorët dhe drejtuesit e mjeteve që qarkullonin në zonë.

Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë përfshirë disa autobusë të linjave urbane, të cilët ndodheshin të parkuar dhe jashtë funksioni. Zjarri është vënë re fillimisht nga kalimtarë dhe punonjës të zonës, të cilët kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve, me qëllim shmangien e përhapjes së zjarrit në ambientet përreth dhe në biznese të tjera.

Deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta. Autoritetet pritet të kryejnë verifikimet e nevojshme për të përcaktuar origjinën e zjarrit dhe dëmet e shkaktuara.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...