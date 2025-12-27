Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Digjet një magazinë që grumbullonte bimë medicinale
Transmetuar më 27-12-2025, 13:55

MALËSI E MADHE- Një magazinë që grumbullonte bimë medicinale është përshirë nga flakët në Malësi të Madhe. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka rënë aksidentalisht, si pasojë e një shkëndije elektrike.

Si pasojë e kësaj, janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Magazina ishtë në pronësi të një 54-vjeçarje. Forcat zjarrëfikse kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për të shuar flakët.

Njoftimi i policisë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materialet në Prokurori, për njoftim fakti, pasi, në një magazinë për grumbullimin e bimëve medicinale, në pronësi të shtetases F. B., 54 vjeçe, ka rënë zjarr ku janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka rënë aksidentalisht, si pasojë e një shkëndije elektrike.

