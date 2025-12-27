Trashëgimia 5 milionë euro e baroneshës italiane, shqiptarja padit gazetarët për shpifje

Një çështje e ndërlikuar gjyqësore që lidhet me trashëgiminë prej rreth 5 milionë eurosh të baroneshës italiane Maria Malfatti ka përfunduar në sallat e gjykatës, duke përfshirë edhe emra të njohur të gazetarisë italiane.
Kujdestarja e baroneshës, A.S. me origjinë nga Shqipëria, 45 vjeçe, ka ngritur padi për shpifje të rëndë ndaj prezantuesit të njohur të emisionit “La Vita in Diretta”, Alberto Matano, 53 vjeç, dhe gazetares Barbara di Palma, 46 vjeçe. Padia lidhet me një reportazh televiziv ku ajo u akuzua publikisht për mashtrim dhe u përshkrua me terma që mbrojtja i konsideron fyes dhe denigrues.
Baronesha Maria Malfatti ndërroi jetë më 31 tetor 2023, në moshën 87-vjeçare, në Rovereto. Sipas akuzave fillestare, kujdestarja dyshohet se ka përfituar nga rënia njohëse e baroneshës për ta bindur atë që ta emëronte trashëgimtare universale, duke i lënë të gjithë pasurinë e saj, e vlerësuar në rreth 5 milionë euro. Kjo tezë është mbështetur edhe nga nëntë nipërit dhe mbesat e të ndjerës, të cilët janë paraqitur në proces si palë civile.
Mediat italiane raportojnë se 45-vjeçarja është hetuar dhe më pas është dënuar në nëntor të vitit të kaluar me dy vjet burg për mashtrimin e një personi të paaftë. Megjithatë, ajo ka kundërshtuar mënyrën se si rasti u trajtua në media, duke e cilësuar raportimin si shpifës dhe tejkalim të etikës profesionale.
Rasti u trajtua në emisionin “La Vita in Diretta” më 16 prill, ndërkohë që procedurat gjyqësore ishin ende në zhvillim. Në padinë e saj, kujdestarja kundërshton përdorimin e mbiemrit “djallëzore” dhe pretendimin se ajo ishte pjesë e një organizate mashtruese, duke i konsideruar këto deklarata si cenim serioz të figurës dhe personalitetit të saj.
Më 25 qershor, Zëvendësprokurorja e Roveretos, Viviana Del Tedesco, kërkoi pushimin e çështjes për shpifje, por kujdestarja, së bashku me avokaten e saj Nicola Canestrini, paraqiti kundërshtim. Çështja tashmë ndodhet në shqyrtim nga gjyqtari i seancës paraprake, i cili pritet të caktojë një seancë dëgjimore në ditët në vijim për të vendosur mbi vijimin ose jo të procedimeve.
Nga ana tjetër, Matano dhe di Palma, të përfaqësuar nga avokati Luca Tirapelle, kanë deklaruar se raportimi ishte thjesht gazetaresk, pa qëllim fyes apo denigrues, dhe se përfshinte edhe dëshmi që synonin një pasqyrim të balancuar të ngjarjes.
Vendimi i gjykatës pritet të përcaktojë nëse hetimet ndaj dy gazetarëve do të rihapen apo nëse çështja do të mbyllet përfundimisht.
Para pak muajsh, Gjykata dha dënim për shqiptaren
Gjyqi në lidhje me trashëgiminë e Baroneshës Maria Malfatti përfundoi muajin e kaluar në shkallën e parë me dënimin e kujdestares së shtëpisë shqiptare, e emëruar si përfituesja e vetme e një pasurie të vlerësuar në afërsisht pesë milionë euro.
Gjyqtarja e seancës paraprake, Consuelo Pasquali, e shpalli atë përgjegjëse për mashtrimin e një personi me aftësi të kufizuar ligjore dhe i dha asaj një dënim me dy vjet burg, me kusht, si dhe një gjobë prej 1,200 eurosh.
Rasti, i vendosur në Rovereto dhe që nxjerr në pah trashëgiminë e pronave të rëndësishme në Trentino, ka të bëjë me Baroneshën Maria Malfatti, e cila vdiq në nëntor 2023 në moshën 80 vjeçe.
Duke mos pasur as bashkëshort dhe as fëmijë, gruaja kishte trashëgimtarë të mundshëm midis dhjetë nipërve dhe mbesave të saj, por një testament i hartuar në vitet e fundit të jetës së saj përjashtonte plotësisht të afërmit, duke shitur të gjithë kompleksin e pronave, llogarive bankare dhe aseteve të tjera të vlefshme në favor të kujdestares së saj A.S., tani 45 vjeçe.
Nipërit dhe mbesat, duke besuar se baronesha kishte humbur plotësisht vetëdijen në muajt para vdekjes së saj, ngritën padi për mashtrim ndaj një personi të paaftë. Zyra e Prokurorit Publik, e kryesuar nga Zëvendës Prokurorja Viviana Del Tedesco, nisi një hetim dhe urdhëroi një sekuestro paraprake të të gjitha pasurive të të ndjerës për të parandaluar trashëgimtaren e caktuar nga transferimi ose shitja e tyre.
Një raport psikiatrik u paraqit për çështjen, i cili nxori në pah rënien njohëse të baroneshës në muajt para vdekjes së saj. Ky faktor ishte vendimtar në vlerësimin e gjyqtarëve dhe kontribuoi në dënimin për mashtrimin e një personi të paaftë.
Pavarësisht vendimit të shkallës së parë, asetet mbeten të ngrira: sekuestrimi gjyqësor do të mbetet në fuqi derisa vendimi të marrë formë të prerë. Avokati i kujdestares së shtëpisë, Nicola Canestrini, ka njoftuar një apel të mundshëm, duke hapur kështu një kapitull të ri në betejën ligjore.
Paralelisht me procedurat penale, vazhdon procedura civile, me nipërit dhe mbesat që i bashkohen padisë civile, të ndihmuar nga avokati Claudio Malfer, duke kërkuar njohjen e trashëgimisë së tyre legjitime.
Ekipi mbrojtës i kujdestares ngriti gjithashtu çështjen e diskriminimit, duke theksuar se padia civile përfshin referenca ndaj traditës familjare dhe linjës së gjakut.
Rasti i Baroneshës Malfatti, mes akuzave për shfrytëzim të brishtësisë së gruas së moshuar, pronave të vlefshme dhe llogarive të konsiderueshme bankare, vazhdon të dominojë lajmet ligjore në Trentino. Rasti ngre pyetje në lidhje me mbrojtjen e të moshuarve, verifikimet e kërkuara për vlefshmërinë e testamentit dhe mjetet në dispozicion për të mbrojtur asetet e rëndësishme nga ndikimi i mundshëm i padrejtë.
