E reja i merr jetën burrit që po qarkullonte me biçikletë

DURRËS, 27 Dhjetor 2025
Një aksident rrugor me pasojë vdekjen është regjistruar mesditën e sotme në aksin Katund Sukth–Fllakë, në qarkun e Durrësit.
Sipas informacioneve paraprake, një shtetase 29-vjeçare, banuese në Durrës, duke drejtuar automjetin e saj, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe për pasojë ka përplasur një biçikletë që drejtohej nga një shtetas 69-vjeçar.
I plagosuri është transportuar me urgjencë në spital për ndihmë mjekësore, por si pasojë e dëmtimeve të rënda nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë pak më vonë.
Drejtuesja e automjetit është shoqëruar nga shërbimet e Policisë Rrugore për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Njoftimi:
Shërbimet e Policisë Rrugore arrestuan në flagrancë shtetasen Xh. Ç., 29 vjeçe, banuese në Durrës, pasi, duke drejtuar automjetin në aksin rrugor Katund Sukth–Fllakë, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe për pasojë, automjeti ka përplasur një biçikletë me drejtues shtetasin R. B., 69 vjeç, i cili ka humbur jetën në spital.
