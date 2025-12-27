Shoferin e moshuar e zë gjumi në timon! Foristrada deviojn nga korsia dhe përplaset ‘kokë më kokë’ me kamionin që po i vinte përballë. Video

SHBA- Një aksident i rëndë trafiku ndodhi të enjten në Shtetet e Bashkuara, kur një makinë e lartë (SUV) u përplas ballë për ballë me një kamion, pasi shoferi i saj i moshuar dyshohet se ra në gjumë gjatë drejtimit dhe u fut në korsinë e kundërt, sipas autoriteteve lokale.
Autoritetet raportojnë se, më parë, oficerët kishin marrë një njoftim për drejtim të rrezikshëm të mjetit dhe kishin përpjekur ta ndalonin, por pa sukses. Një video e publikuar nga Sherifi i Qarkut Trinity, Woody Wallace, tregon momentin kur automjeti devijon nga rruga dhe përplaset me kamionin. Sipas Wallace, shoferi tregonte shenja lodhjeje të dukshme dhe ra në gjumë pas timonit. Përplasja shkaktoi dëme materiale në disa mjete, por fatmirësisht lëndimet ishin të lehta.
Departamenti i Zjarrfikësve Vullnetarë të Groveton përdori mjete shpëtimi për të nxjerrë shoferin nga SUV-i i dëmtuar. Wallace lëshoi një paralajmërim të fortë për shoferët, duke theksuar se lodhja pas timonit është po aq e rrezikshme sa drejtimi nën ndikimin e alkoolit, dhe bëri thirrje që shoferët të pushojnë kur ndihen të përgjumur për të shmangur aksidente fatale.
