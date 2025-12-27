Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gara shpejtësie në autostradë, policia ndalon babagjyshin e Vitit të Ri! Video virale
Transmetuar më 27-12-2025, 11:58

27 Dhjetor, 2025

Një ndalesë e papritur nga policia në një autostradë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bërë bujë në mediat sociale, pasi shoferi i automjetit ishte… Babagjyshi.

Incidenti ndodhi kur oficerët e policisë ndaluan një makinë për shpejtësi të lartë. Pamjet, regjistruar nga kamera e trupit të një oficeri, tregojnë reagimin e policëve të habitur teksa shohin shoferin i veshur si Babagjyshi, duke i dhënë një ngjyrim të papritur festiv një ndalimi rutinë trafiku.

Në video, oficerët komentojnë me humor “misionin” e shoferit dhe trajtojnë incidentin me buzëqeshje, duke bërë që pamjet të bëhen virale brenda pak orësh dhe të mbledhin mijëra shikime dhe komente në rrjetet sociale.

