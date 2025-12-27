Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një urim që lind nga mrekullia e jetës: ‘Koço Gliozheni’ feston fundvitin me beben e parë nga fekondimi në spital publik
Transmetuar më 27-12-2025, 09:48

Një urim që vjen nga jeta: Spitali “Koço Gliozheni” përcjell festat me Soreja, beben e parë nga IVF publik

Një videokartolinë e veçantë urimi për festat e fundvitit ka ardhur nga stafi i Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, me protagoniste Soreja, tashmë 1 vjeçe – bebja e parë e lindur përmes fekondimit in vitro në strukturat spitalore publike.

Përmes kësaj videokartoline simbolike, stafi mjekësor ka përcjellë një mesazh shprese, mirënjohjeje dhe besimi te jeta, duke reflektuar një vit të rëndësishëm për institucionin dhe për shëndetësinë publike në vend.

Gjatë vitit 2025, në SUOGJ “Koço Gliozheni” kanë ardhur në jetë 3.767 bebe, ndërsa një arritje madhore ka qenë krijimi i Qendrës Mjekësore për Riprodhim të Asistuar, duke u dhënë mundësi çifteve të realizojnë ëndrrën e prindërimit përmes shërbimeve publike.

Po ashtu, spitali ka marrë statusin e Autonomisë Menaxheriale Spitalore, një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të shërbimeve, eficiencës dhe cilësisë së kujdesit shëndetësor.

“Shëndet, shpresë dhe jetë e re për vitin 2026” – është mesazhi që përcjell kjo nismë, duke e kthyer një histori suksesi mjekësor në një urim njerëzor dhe plot emocion për të gjithë. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...