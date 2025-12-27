OBSH: Një në tre vdekje në Evropë janë për shkak të alkoolit

SHBA- Alkooli është përgjegjës për një në tre vdekje nga lëndimet dhe dhuna në Rajonin Evropian të OBSH-së, duke paraqitur një kërcënim të madh për shëndetin publik, veçanërisht gjatë periudhave të festave kur konsumi zakonisht rritet, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Sipas një flete faktesh të reja nga OBSH/Evropë bazuar në të dhënat e vitit 2019, gati 145,000 vdekje të lidhura me lëndimet në rajon i atribuohen alkoolit, duke përfshirë vetëlëndimin, lëndimet në trafikun rrugor dhe rrëzimet.
"Asnjë substancë tjetër psikoaktive nuk kontribuon kaq shumë në lëndimet e paqëllimshme dhe të qëllimshme", tha agjencia, duke paralajmëruar se alkooli mbetet një faktor rreziku veçanërisht i rrezikshëm për të rinjtë.
OBSH/Evropë tha se rajoni ka nivelet më të larta të konsumit të alkoolit në nivel global, me përdorimin e alkoolit që shkakton rreth 800,000 vdekje çdo vit, rreth një në çdo 11 vdekje.
"Alkooli është një substancë toksike që dëmton gjykimin, ngadalëson kohën e reagimit dhe nxit sjelljen e marrjes së rrezikut", tha Carina Ferreira-Borges, këshilltare rajonale e OBSH/Evropës për alkoolin, drogat e paligjshme dhe shëndetin e burgjeve, duke shtuar se shumë lëndime të lidhura me alkoolin janë të parandalueshme.
Mediat e huaja shkruajnë se raporti theksoi një lidhje të fortë midis alkoolit dhe dhunës, duke thënë se më shumë se 40% e vdekjeve nga dhuna ndërpersonale dhe mbi një e treta e vdekjeve nga vetëlëndimi në vitin 2019 ishin të atribuueshme alkoolit. Gratë dhe fëmijët preken në mënyrë disproporcionale, veçanërisht përmes dhunës nga partneri intim.
Alkooli gjithashtu përbën një kërcënim serioz për adoleshentët dhe të rinjtë, tha OBSH, duke përmendur pirjen e tepërt episodale si një faktor kyç pas lëndimeve rrugore, mbytjeve, rënieve dhe vetëlëndimit midis grupmoshave më të reja. Pavarësisht progresit në dekadat e fundit, pabarazi të mprehta vazhdojnë në të gjithë Evropën, vuri në dukje raporti.
Vendet e Evropës Lindore shohin shkallën më të lartë të vdekjeve nga lëndimet që lidhen me alkoolin, me alkoolin të lidhur me më shumë se gjysmën e të gjitha vdekjeve nga lëndimet në disa vende, krahasuar me më pak se 20% në shumë shtete perëndimore dhe jugore.
OBSH gjithashtu u kërkoi qeverive të forcojnë politikat e kontrollit të alkoolit, duke përfshirë taksa më të larta, ndalime më të rrepta të marketingut, zbatim më të rreptë të drejtimit të makinës nën ndikimin e alkoolit dhe shqyrtim të hershëm në mjediset e kujdesit shëndetësor, duke thënë se masa të tilla mund të parandalojnë dhjetëra mijëra vdekje të parakohshme çdo vit.
