Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 27 dhjetor 2025

Pasqyra astrologjike për të gjitha shenjat e zodiakut – dashuri, punë, mirëqenie dhe fat
Lexo horoskopin ditor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet për ty këtë të shtunë, 27 dhjetor 2025.
Dashi
Dita nis me një Hënë shumë të rëndësishme, pasi ajo është gati të hyjë në shenjën tënde. Kjo është diçka pozitive, por në disa raste mund të sjellë edhe shqetësim. Nëse këto ditë ke pasur konflikte me dikë, apo ke ndjerë nevojën të mbrohesh nga akuza apo kritika, ndikimi i Jupiterit kundër dhe Marsit i tensionuar e bën gjithçka më të ndërlikuar. Jo të gjithë janë në luftë të hapur, por është e mundur që Krishtlindja të ketë qenë e hidhur për shkak të një përplasjeje të vogël. Do të ishte mirë që edhe fundviti të mos kthehet në fushë polemikash: përpiqu të mos i marrësh gjërat shumë personalisht.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je në një fazë ku emocionet dalin në sipërfaqe dhe nuk është gjithmonë e lehtë t’i kontrollosh. Hëna në shenjë amplifikon reagimet dhe e bën më të vështirë të injorosh ato që të kanë shqetësuar ditët e fundit. Nëse dikush të ka provokuar apo vënë në dyshim, tundimi për t’u përgjigjur është i fortë, por veprimet impulsive nuk janë gjithmonë zgjidhja më e mirë. Në disa raste është më e mençur të kërkosh mbështetje ose këshillë nga dikush që di të të mbrojë edhe me fakte konkrete.
Demi
Ky është një moment që të shtyn përpara dhe me shumë gjasë tashmë ke përpara disa mundësi të mëdha për t’u shfrytëzuar. Kujto se nga e hëna Hëna hyn në shenjën tënde, ndaj tre ditët e fundit të dhjetorit mund të rezultojnë shumë të rëndësishme për ide të reja dhe për të ndryshuar rrënjësisht disa aspekte të jetës, duke realizuar plane që i kishe menduar prej kohësh. Ndjenjat rikthehen në plan të parë: Bricjapi, Akrepi dhe Virgjëresha janë shenja që ofrojnë shumë stabilitet, por edhe një person i të njëjtës shenjë mund të jetë një pikë e fortë reference.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Mundësitë që ke përpara nuk janë ëndrra të paarritshme, por objektiva konkrete që kërkojnë vetëm guxim për t’u kapur. Ditët e fundit të vitit janë vendimtare për të ndërmarrë iniciativa që i ke shtyrë shumë gjatë. Edhe në dashuri, ndjenjat fitojnë peshë dhe thellësi, duke favorizuar lidhje të forta dhe të sigurta.
Binjakët
Pas tensioneve të forta që janë ndjerë mes së enjtes dhe së premtes, tani duket se gjithçka po funksionon më mirë. Ke më shumë dëshirë për të vepruar dhe një vizion më optimist për të ardhmen, me kureshtje në rritje drejt vitit 2026. Në fillim të dhjetorit kisha vënë re situata të ndërlikuara: rreth datave 5 dhe 11 disa çifte kaluan kriza, ose bashkëpunime rrezikuan të prisheshin. Këto tensione tani janë zbutur dhe ke mundësi të rikuperosh.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po rifiton lehtësinë pas ditëve ku pasiguria dukej e rëndë për t’u mbajtur. Vështirësitë e fundit të kanë vënë në provë, por tani mund të shikosh përpara me më shumë qartësi. Kureshtja kthehet në protagoniste dhe të ndihmon të imagjinosh rrugë të reja, si personale ashtu edhe profesionale. Marrëdhëniet që janë lëkundur mund të stabilizohen, mjafton të ketë dialog të sinqertë.
Gaforrja
Pozicionet kundërshtuese të planetëve tregojnë një fazë ndalese, por jo një bllokim përfundimtar. Është më tepër një periudhë reflektimi dhe testimi për të kuptuar se cilat hapa duhen hedhur në të ardhmen e afërt. Marsi në opozitë e rrit nervozizmin: nëse dikush të ka kritikuar ose diçka nuk ka shkuar siç doje, duhet të tregosh kujdes. Të lindurit në fund të qershorit dhe fillim korrikut ndihen më të acaruar. Nëse ka diçka që nuk funksionon me partnerin, fol hapur.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Me këta planetë kundër, mund të ndjesh sikur je në një pauzë të detyruar, por në të vërtetë po mbledh informacion të vlefshëm për atë që funksionon dhe atë që duhet ndryshuar në funksion të vitit 2026. Disa plane apo projekte nuk përputhen më me nevojat e tua reale. Në dashuri, nëse diçka nuk shkon, më mirë ta diskutosh me qetësi sesa ta shtysh.
Luani
Në këtë periudhë nuk mund të qëndrosh i palëvizur, sepse projektet që po vijnë janë të rëndësishme dhe stimuluese. Ky fundjavë nis mirë: e shtuna dhe e diela janë të mbështetura nga shumë ndikime pozitive, përfshirë një Hënë që ndikon drejtpërdrejt në humor. Kam parë tensione mes të martës dhe të mërkurës, por tani ke mundësi të rikuperosh një dashuri të çmuar ose një miqësi të rëndësishme. Është momenti i duhur për të socializuar dhe për të bërë marrëveshje, edhe në mënyrë informale, në funksion të një viti 2026 premtues.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je në një fazë zgjerimi dhe nuk duhet të izolohesh apo të shtysh iniciativat. Mundësitë vijnë përmes njerëzve, takimeve dhe bisedave, edhe atyre të thjeshta. Pas një periudhe nervozizmi, rikthehet entuziazmi dhe dëshira për të ndërtuar. Çdo kontakt mund të rezultojë i dobishëm për të ardhmen.
Virgjëresha
Ende mbeten disa pasiguri, por e ndjen që diçka është gati të ndryshojë. Je një person me logjikë të fortë: nëse disa muaj më parë gjithçka të dukej e errët, tani shikon një dritë në fund të tunelit – dhe nuk është rrezik, por një mundësi reale. Deri në pranverë, shumë të lindur të shenjës do të dëshirojnë të ndryshojnë grup, rol ose drejtim. Dashuria rikthehet në plan të parë pas një fillimi dhjetori të mbushur me tensione.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po rikthen sigurinë pas një periudhe të gjatë hutimi. Edhe pse jo të gjitha përgjigjet kanë ardhur, e di që ndryshimi është i mundur dhe i afërt. Kjo të bën më të vendosur dhe më pak të frikësuar për të marrë vendime të rëndësishme. Dëshira për të përmirësuar pozicionin personal dhe profesional rritet dita-ditës. Në dashuri rikthehet nevoja për stabilitet dhe dialog, pasi tensionet e kaluara kanë vënë në provë marrëdhënien.
Peshorja
Të heqësh dorë nga një mundësi do të ishte vërtet për të ardhur keq, por duhet të tregosh kujdes që të mos përplasesh me persona më të fuqishëm se ti. Në punë nevojitet diplomaci dhe qasje e matur. Tranzitet e Diellit, Marsit dhe Venusit flasin për një sfidë që po përpiqesh ta çosh përpara me gjithë forcat e tua. Bashkëpunimet me Virgjëreshën dhe Bricjapin janë të veçanta dhe mund të japin rezultate. Yjet në këto orë janë disi kontradiktorë: mes sot dhe nesër mund të marrësh telefonata ose lajme jo shumë të këndshme. Megjithatë, duhet të kapërcesh këtë fazë ngecjeje dhe të shikosh drejt së ardhmes me më shumë optimizëm.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Tensionet e jashtme mund të të vënë në provë, sidomos nëse përballesh me figura autoritare. Është e rëndësishme të mos reagosh me impuls dhe të ruash ekuilibrin, sepse diplomacia mbetet arma jote më e fortë. Edhe nëse përgjigjet vonojnë të vijnë, rruga që ke zgjedhur ka kuptim. Duhet vetëm t’i japësh kohë kohës.
Akrepi
Të këshillohet që që tani të planifikosh ditët e 30 dhe 31 dhjetorit, duke zgjedhur njerëz të sinqertë dhe ambiente të qeta. Është e rëndësishme të mos rikthehesh te situatat e trishta të javëve të fundit. Kush ka ndryshuar grup, rol apo ka kaluar përplasje, duhet të pranojë çfarë ka ndodhur dhe të ecë përpara. Jupiteri do të mbetet i favorshëm deri në fund të qershorit, ndaj ka mjaft kohë për t’u rikthyer në lojë. Kjo është një fazë ndryshimi që sjell risi dhe përmirësime, sidomos në funksion të vitit 2026.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Edhe pse disa heqje dorë kanë lënë gjurmë të thella, është thelbësore të mos mbetesh i lidhur pas së kaluarës. Ditët e fundit të vitit duhen jetuar me vetëdije, duke u rrethuar me njerëz që ofrojnë miqësi të sinqertë. Nuk do të kesh shumë dëshirë për turma në ndërrimin e viteve; sidomos për ata me moshë më të pjekur vlen rregulli “pak, por mirë”.
Shigjetari
Në këtë moment është e nevojshme të bësh një bilanc të situatës, duke kujtuar se fillimi i dhjetorit ka qenë aktiv dhe frymëzues. Kjo vlen sidomos për ata që punojnë në fusha krijuese ose që duan të largohen nga situata të ndërlikuara: tani kjo është e mundur. Shpresohet që atmosfera e Krishtlindjeve të mos të ketë rënduar, edhe pse ditët kanë qenë paksa të ngadalta. Drejt Vitit të Ri, ritmi përshpejtohet dhe gjërat përmirësohen.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Pas një periudhe ngadalësimi, tani mund të vësh sërish në lëvizje ide dhe projekte që do të marrin hov të madh në vitin 2026. Dëshira për ndryshim është e shëndetshme dhe e domosdoshme, veçanërisht nëse je ndier i bllokuar në ambiente pak stimuluese. Të shikosh përpara me entuziazëm të ndihmon të lësh pas lodhjen e fundit. Optimizmi mbetet karta jote fituese.
Bricjapi
Nëse kërkon dashuri ose dëshiron diçka më shumë këto ditë, mos hezito të bësh hapin e parë. E vetmja notë disi negative e fundjavës është Hëna kundër, e cila mund të sjellë shqetësime të lehta sezonale ose dhimbje reumatike. Shmang lodhjen e tepërt dhe, nëse është e nevojshme, këshillohu me mjekun. Yjet janë shumë të favorshëm mes datave 29 dhe 31. Nëse planifikon një ngjarje në ditët e fundit të dhjetorit, rezultatet do të jenë pozitive. Një ndjenjë e rëndësishme mund të rikthehet, ndërsa një lidhje ekzistuese mund të forcohet.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ky është një moment kur ndjenjat kërkojnë më shumë hapësirë, edhe pse zakonisht nuk të pëlqen t’i shfaqësh hapur. Pavarësisht një rënieje fizike, energjia e përgjithshme është në rritje dhe favorizon takime dhe konfirmime të rëndësishme. Ditët e fundit të vitit bëhen vendimtare për të kuptuar se kush dhe çfarë ka vërtet vlerë në jetën tënde.
Ujori
Për të shmangur mërzinë ose situatat e sikletshme, organizoji ditët e ardhshme sipas mënyrës tënde, pa detyrime apo kufizime të rënda. Ditët 30 dhe 31 për disa do të jenë pune, për të tjerë burim shqetësimi, sidomos nëse duhet të takosh njerëz pa humor pozitiv. Në këtë fazë ke nevojë për energji të mirë. Të paralajmërohet se në gjysmën e dytë të muajit të ardhshëm shumë planetë do të hyjnë në shenjën tënde: nga 15 janari e në vazhdim, ajo që tani vetëm e imagjinon do të fillojë të marrë formë konkrete.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke nevojë për risi dhe lehtësi. Planifikimi paraprak i ndërrimit të viteve të ndihmon të shmangësh ndjesinë e boshllëkut apo pakënaqësisë. Edhe nëse tani disa gjëra duken të ngrira, brenda teje po piqen ide të rëndësishme për vitin 2026. Periudha që vjen do të jetë vendimtare për të kthyer mendimet dhe intuitat në realitet. Duhet vetëm pak më shumë besim dhe lehtësi shpirtërore.
Peshqit
Mund të mbështetesh te frymëzime të forta. “Reja e zezë” e fillimit të dhjetorit është larguar dhe tani shfaqet një rreze drite që hap rrugën për ide dhe intuita të vlefshme. Është sikur viti 2026 të jetë tashmë i ndriçuar dhe i mbushur me projekte të rëndësishme, të paktën deri në maj. Nëse e do dikë por nuk e ke zyrtarizuar ende lidhjen, gjatë vitit të ardhshëm mund të mendosh për një hap domethënës. Takimet e reja janë të rëndësishme për beqarët; kush e përmbyll vitin me Hënën dhe Venusin në favor do të ndiejë kënaqësi dhe përmbushje.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Intuitat që dalin në pah nuk duhen nënvlerësuar, sepse tregojnë qartë drejtimin e së ardhmes. Ky është një moment pjellor për të imagjinuar dhe planifikuar muajt e parë të vitit 2026, veçanërisht nëse ke objektiva të rëndësishme për t’u realizuar. Edhe dashuria merr rol qendror, me mundësi konkrete për të forcuar një lidhje ose për të jetuar takime domethënëse. /noa.al
