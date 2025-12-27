Rusia sulmon me raketa balistike Kievin

UKRAINË- Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko tha se disa shpërthime janë raportuar në kryeqytetin ukrainas, ku është lëshuar një alarm për sulme ajrore.
"Shpërthime në kryeqytet. Sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar", tha kryebashkiaku i Kievit në një postim në platformën Telegram, duke u bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore deri në njoftim të mëtejshëm.
Kievi po goditet nga një sulm i madh me raketa balistike ruse, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona, raportojnë mediat ukrainase.
Deri më tani, janë përdorur raketat Kalibr dhe Iskander, si dhe Khinzals. Raportet thonë se janë shënjestruar termocentralet e kombinuara CHP-4, CHP-5, CHP-6 dhe hidrocentrali. Mediat e huaja shkruajnë se presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të udhëtojë për në Florida për bisedime me homologun e tij amerikan Donald Trump të dielën, në një përpjekje për ta bindur atë të tërhiqet nga propozimi i Uashingtonit për një tërheqje të plotë të forcave ukrainase nga Donbasi.
Duke lënë të hapur mundësinë e thirrjes së një referendumi mbi planin "20-pikësh" të Uashingtonit, ai e ka vënë si kusht që Rusia të bjerë dakord për një armëpushim 60-ditor në mënyrë që Ukraina të mund të përgatitet dhe organizojë votimin. Gati katër vjet pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, përpjekjet diplomatike për të zgjidhur konfliktin janë përshpejtuar në javët e fundit që nga prezantimi i planit të Trump.
Meqenëse ky u konsiderua nga Kievi dhe evropianët si shumë i favorshëm për Moskën, Zelensky paraqiti një plan të rishikuar disa ditë më parë që parashikon një ngrirje të vijës së frontit, pa përfshirë një zgjidhje të menjëhershme për pretendimet territoriale të Rusisë, të cilat kanë të bëjnë me mbi 19% të territorit të Ukrainës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd