Këto janë dhuratat më të padëshiruara që marrim për festa. Gjithnjë e më shumë njerëz i kthejnë ose rishesin – ja sa fitojnë

Gjithnjë e më shumë njerëz po zgjedhin të rishesin dhuratat e Krishtlindjes apo Vitit të Ri që nuk u pëlqejnë, duke i nxjerrë ato në platforma online për shitje të sendeve të përdorura. Sipas vlerësimeve, ky trend është në rritje të vazhdueshme, veçanërisht në Francë.
Kompania Rakuten parashikon që numri i dhuratave të padëshiruara të nxjerra në shitje në Francë të kalojë 1 milion në ditët pas festave. Aktualisht, mijëra produkte janë tashmë të listuara në platformat e rishitjes.
Cilat janë dhuratat që rishiten më shpesh
Sipas të dhënave, ndër produktet që shiten më së shumti pas Krishtlindjes përfshihen:
libra
videolojëra
DVD
telefona inteligjentë
lodra
Rakuten ka regjistruar deri tani rreth 390.000 njoftime për rishitje, një shifër kjo 2% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Kush i rishet më shpesh dhuratat
Një sondazh i kryer nga Ipsos BVA tregon se 3 në 10 francezë janë të gatshëm të rishesin një dhuratë të Krishtlindjes nëse nuk u pëlqen. Ky fenomen është veçanërisht i përhapur te grupmosha 35–54 vjeç, ku 41% e të anketuarve e kanë adoptuar këtë praktikë.
Për shumë persona, rishitja e dhuratave është një mënyrë për të financuar diçka që e dëshirojnë vërtet. 21% e të anketuarve deklaruan se paratë e fituara i përdorin për t’i bërë vetes një dhuratë që u sjell kënaqësi reale.
Të tjerë preferojnë që të ardhurat nga rishitja t’i kursejnë ose t’i përdorin për të mbuluar shpenzimet e festave.
Sa para fitojnë nga rishitja
Sipas të dhënave, personat që rishitën dhuratat e tyre vitin e kaluar fituan mesatarisht rreth 100 euro, ndërsa në disa raste shuma arriti edhe në 300 euro.
Ky trend vihet re edhe në platformën eBay, ku vetëm që nga fillimi i ditës janë regjistruar rreth 500.000 njoftime për rishitje. Sipas të dhënave të kësaj platforme që citon noa.al, gati 20 milionë francezë kanë shitur të paktën një dhuratë Krishtlindjeje vitet e fundit.
Produktet e rishitura ofrohen zakonisht me çmime 30% deri në 70% më të ulëta se çmimi origjinal, gjë që i bën ato tërheqëse për blerësit.
