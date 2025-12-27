Shtëpia e Bardhë pret një foshnjë: Një rast i paprecedentë në historinë amerikane

Sekretarja për shtyp e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, ka bërë të ditur se është në pritje të një fëmije dhe se lindja pritet të ndodhë në muajin maj të vitit 2026. Ky është një moment historik, pasi ajo është sekretarja e parë për shtyp e Shtëpisë së Bardhë që është shtatzënë gjatë ushtrimit të detyrës.
Në një intervistë për rrjetin amerikan Fox News që citon noa.al Leavitt konfirmoi se pret një vajzë, ndërsa theksoi se do të vazhdojë normalisht punën e saj në Shtëpinë e Bardhë. Ajo dhe bashkëshorti i saj, Nick, tashmë kanë një djalë, Niko, i cili ka lindur në korrik të vitit 2024.
“Unë dhe bashkëshorti im jemi shumë të lumtur që po zgjerojmë familjen dhe mezi presim ta shohim djalin tonë duke u bërë vëlla i madh,” u shpreh Leavitt, duke shtuar se amësia është gjëja më e afërt me parajsën në tokë.
Rasti i parë në histori
Karoline Leavitt hyn në histori si sekretarja e parë për shtyp shtatzënë në Shtëpinë e Bardhë, një fakt që ka tërhequr vëmendje të madhe në opinionin publik amerikan.
Ajo u emërua në këtë detyrë nga presidenti Donald Trump, pas rikthimit të tij në krye të Shteteve të Bashkuara. Në moshën 27-vjeçare, Leavitt është gjithashtu sekretarja më e re për shtyp në historinë e Shtëpisë së Bardhë.
Në deklaratën e tij zyrtare, Trump kishte theksuar se: “Karoline është e zgjuar, e guximshme dhe një komunikuese jashtëzakonisht efektive. Kam besim të plotë se ajo do të shkëlqejë dhe do të ndihmojë në përcjelljen e mesazhit tonë te populli amerikan.”
Kush është Karoline Leavitt
Me origjinë nga New Hampshire, Karoline Leavitt ka studiuar komunikim dhe shkenca politike në kolegjin katolik Saint Anselm. Gjatë studimeve, ajo ka kryer praktika në Fox News dhe në zyrën e shtypit të Shtëpisë së Bardhë gjatë mandatit të parë të Trump.
Në vitin 2019, menjëherë pas diplomimit, ajo nisi punën në Shtëpinë e Bardhë, fillimisht si shkrimtare presidenciale dhe më pas si ndihmëse e sekretares për shtyp. Më vonë, Leavitt ka qenë drejtoreshë e komunikimit për kongresmenen republikane Elise Stefanik, e cila u emërua nga Trump si ambasadore e SHBA-së në OKB.
Në vitin 2022, Leavitt kandidoi për Kongres në distriktin e parë të New Hampshire, duke fituar nominimin republikan, por humbi zgjedhjet e përgjithshme përballë demokratit Chris Pappas.
