Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot [e shtunë 27.12.2025]

Nga astrologia Angjelika Manousaki
Gjërat që duhen bërë dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot nga Angeliki Manousaki – Zodiaku ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë
Mosmarrëveshje të vjetra që rikthehen, mundësi të reja që shfaqen papritur, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, por edhe kreativitet dhe ndryshime që afrohen. Do’s & Don’ts e sotme për çdo shenjë vijnë për t’ju ndihmuar të vendosni rregull – te situatat dhe te vetja.
Rubrika Zodiaku Ekstrem është këtu. Kush duron, fiton.
♈ Dashi
DO:
Kërko zgjidhje praktike për çështjet që të shqetësojnë. Ke mbështetjen e miqve, prandaj mund të veprosh dhe të rikuperohesh shpejt. Qëndro i organizuar dhe krijues. Në planin financiar priten zhvillime pozitive, sidomos në biseda apo negociata.
DON’T:
Mos reagosh ashpër apo pa menduar, vetëm sepse ndihesh i ngarkuar. Mos u dekurajo dhe mos e tepro me reagime apo impulsivitet. Ruaj ekuilibrin.
♉ Demi
DO:
Nëse diçka të nervozon, mbaj distancë. Kjo do të të ndihmojë të mendosh qartë. Përqendrohu te përgjegjësitë dhe analizo mirë çdo alternativë përpara se të vendosësh.
DON’T:
Mos lejo tensionin apo atmosferën e çuditshme të të bëjë dyshues. Mos u zhgënje nëse kupton se disa gjëra nuk i kishe parë qartë më herët – ndodh.
♊ Binjakët
DO:
Kujdes me rrethin shoqëror. Klima është e tensionuar ose ti je në limit. Mbaj distancë për të vëzhguar dhe nxjerrë përfundime të sakta.
DON’T:
Mos lejo shqetësimet financiare apo shpenzimet e papritura të të fusin në stres ekstrem. Mos u dorëzo për shkak të pengesave – ke ndihmë.
♋ Gaforrja
DO:
Merr pjesë në biseda që ndihmojnë të sqarosh kufijtë e tu. Fol qartë, por jo me teprime. Merr kohën e nevojshme për të përpunuar gjithçka.
DON’T:
Mos u bëj tepër emocional apo kokëfortë. Mos e lejo zhgënjimin nga fjalët e të tjerëve të të mbyllë. Shprehu në mënyrë krijuese.
♌ Luani
DO:
Ke shumë punë, edhe pse nuk ke shumë dëshirë. Bëj një plan të mirë që të mbarosh detyrat dhe të të mbetet kohë për veten. Mbështetu te njerëzit e afërt.
DON’T:
Mos nxito të bësh ndryshime pa menduar mirë. Mos u bëj dyshues apo dramatik. Qëllimi është efekti, jo rrëmuja.
♍ Virgjëresha
DO:
Qëndro i qetë, edhe pse dita është intensive. Vëzhgo pa u bërë dyshues. Fokusohu te ata që të kuptojnë dhe ec përpara me ta.
DON’T:
Mos lejo asgjë të të nxjerrë nga programi. Mos u bëj i ngurtë apo absolut ndaj ndryshimeve që po vijnë.
♎ Peshorja
DO:
Mbaj qëndrim neutral ndaj tensioneve. Në punë, ji i qartë dhe konkret. Përdor kreativitetin për të bindur dhe për të forcuar bashkëpunimet.
DON’T:
Mos reagosh me nerva. Fol, por pa agresivitet. Mos i mbash për vete mendimet – shprehja ndihmon marrëdhëniet.
♏ Akrepi
DO:
Organizimi është çelësi i ditës. Nëse diçka nuk ecën siç e kishe menduar, përshtatu pa ankesa. Përmirëso mënyrën e komunikimit.
DON’T:
Mos u kap pas detajeve të vogla. Mos hezito të veprosh më individualisht. Vendos kufij aty ku duhet.
♐ Shigjetari
DO:
Pavarësia që kërkon është e vështirë sot, por ia vlen të përpiqesh. Shprehu lirshëm, pa u frustruar nga reagimet e të tjerëve.
DON’T:
Mos nxito në përfundime apo vendime. Mos e tepro me reagime. Dëgjo të tjerët, sidomos në çështje emocionale.
♑ Bricjapi
DO:
Sqaroi planet dhe ndjenjat. Lëre mënjanë kokëfortësinë dhe përgatit edhe një plan rezervë. Qëndro realist.
DON’T:
Mos lejo tensionin të të bëjë të ashpër në sjellje. Mos u zhgënje nga zhvillimet dhe mos harxho energji kot.
♒ Ujori
DO:
Nëse diçka të shqetëson, mbaj distancë për ta përpunuar. Nëse të jepet mundësia për dialog të qetë, shfrytëzoje.
DON’T:
Mos dal jashtë programit në punë. Mos hap kapituj të rinj pa mbyllur të vjetrit. Organizimi është i domosdoshëm.
♓ Peshqit
DO:
Vendos kufij dhe mos u ndje fajtor për këtë. Filtro informacionin – jo gjithçka është e vërtetë. Kujdes me shpenzimet.
DON’T:
Mos u shpreh ashpër. Ji i drejtpërdrejtë, por jo i ftohtë. Dëgjo të tjerët, edhe nëse je i zhgënjyer emocionalisht.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
