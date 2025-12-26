Kapiteni Granit Xhaka emocionon tifozët e skuadrës dhe bëhet lajm në botën sportive në Angli

ANGLI – Granit Xhaka, mesfushori shqiptaro-zviceran që mban shiritin e kapitenit te Sunderland, ka treguar edhe një herë se pavarësisht se është një nga rebelët më të mëdhenj në futbollin botëror, gjithmonë i gatshëm për një përleshje të mirë me gjyqtarët dhe kundërshtarët, është gjithashtu edhe një nga njerëzit më të ndjeshëm dhe empatikë në këtë sport.
Këtë herë, ylli 33-vjeçar mbajti një qëndrim që e la Anglinë pa fjalë. Një tifoz i Sunderlandit, i cili humbi babanë e tij pas një beteje me kancerin, bëri një postim në TikTok kushtuar babait të tij, duke theksuar se Sunderland po bën një paraqitje të shkëlqyer në këtë rikthim në Premier League dhe se i vjen keq që babai i tij nuk mund ta dëshmojë këtë moment të madh për klubin që ai gjithmonë e ka dashur.
Xhaka e pa postimin dhe komentoi: “Do të luftojmë për të në çdo ndeshje.” Një mesazh i thjeshtë, por që preku zemrat e mijëra tifozëve të futbollit, të cilët vlerësuan qëndrimin e lojtarit shqiptaro-zviceran.
❤️ Granit Xhaka’s response to a Sunderland fan on TikTok 🥺▪️ "Sunderland is finally back in the Premier League and they're killing it, Dad!"▪️"Dad?"▪️ "I miss you so much"👉 Xhaka's comment on his post: "𝗪𝗲'𝗹𝗹 fight 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗶𝗺 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🙏🏻❤️” pic.twitter.com/pDxidZjZSh— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 25, 2025
