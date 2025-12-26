Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
6 efektivë të forcave ‘Shqiponja’ shoqërojnë adoleshentin në qendër të Fierit
Transmetuar më 26-12-2025, 21:05

Një aksion i papritur i Forcave së Posaçme “Shqiponja” po zhvillohet sot në Fier, teksa efektivët kanë shoqëruar një adoleshent.

Ngjarja raportohet se ka ndodhur në sheshin qendror të qytetit, në prani të qytetarëve të cilët e kanë ndjekur me habi e kureshtje.

Deri më tani nuk raportohet për incidente apo përdorim force.

Ende nuk dihen arsyet e shoqërimit të adoleshentit, ndërsa pritet njoftimi zyrtar i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier.

