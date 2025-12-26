Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E pazakontë në Shkodër! Qytetari hedh qeset e mbeturinave jashtë koshit, kapet nga policia, shoqërohet dhe merr gjobë maksimale
Transmetuar më 26-12-2025, 20:28

Një rast i pazakontë ka ndodhur sot në Shkodër, e që në fakt duhet të shërbejë si shembull për të gjithë.

Mësohet se një qytetar ka hedhur qeset e zeza të mbeturinave jashtë koshave, teksa largësia prej tyre ishte vetëm pak centimetra. Policia bashkiake e Shkodrës ka reaguar menjëherë duke e kthyer pas qytetarin në mënyrë që t’i hedhë mbeturinat në brendësi të koshit.

Rastin e ka bërë publik kryebashkiaku Benet Beci, i cili ka përgëzuar dhe vendimin e policisë bashkiake.

