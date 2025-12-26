e-Albania jashtë funksionit, media gjermane: I gjithë shteti online është i bllokuar

Prej disa ditësh platforma e-Albania po përballet me një bllokim teknik serioz, që ka sjellë pasoja për të gjithë: qytetarë brenda dhe jashtë Shqipërisë, por edhe biznese.
Në sistem nuk shfaqen data të lira për rezervime, për shërbime si aplikime për pasaportë, shërbime konsullore, dhe procedura të lidhura me Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), si regjistrime, ndryshime të të dhënave apo dokumente zyrtare për kompani.
Dojce velle nw shqip shkruan se bllokimi i platformës e-Albania ka krijuar një zinxhir konfuzioni. Konsullatat thonë se aplikimet për ripërtëritjen e pasaportave bëhen vetëm përmes e-Albania, rrugë tjetër nuk ka.
Platforma e-Albania deklaron se oraret janë të mbushura ose sistemi është i bllokuar dhe i referon qytetarët te Ministria e Jashtme. Nga ana tjetër Ministria e Jashtme në Tiranë u kërkon qytetarëve të presin një “moment të dytë”, pa një afat konkret.
Ndërkohë vetë konsullatat kanë pranuar se sistemi është i ngrirë për shkak të një defekti teknik të paparashikuar, i cili nuk dihet sa zgjat.
Deutsche Welle shkruan se problemi kryesor nuk është vetëm defekti teknik, por mungesa e një plani alternativ: kur platforma e vetme bie, i gjithë shteti online bllokohet. Rezultati: qytetarë që s’mund të rinovojnë dokumentet, dhe biznese që nuk kryejnë dot procedura ligjore bazë, me pasoja reale financiare dhe administrative.
Ky bllokim vjen në një moment delikat për sistemet digjitale shtetërore, pas incidenteve të mëparshme që kanë goditur infrastrukturën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), e cila administron platformat kryesore elektronike të shtetit, raste që kanë qenë objekt verifikimi edhe nga SPAK.
Eksperti IT, Besmir Semanaj foli sot në emisionin “Breaking” në Top News, në lidhje me mosfunksionimin e portalin online të shërbimeve “e-Albania”.
Sipas ekspertit, problemi teknik qëndron tek sistemi i gjendjes civile dhe kjo ka sjellë bllokim dhe të shërbimeve të tjera. Megjithatë, Semanaj shtoi se problemet kanë lidhje dhe me hetimi ne SPAK mbi AKSHI-n dhe kompanitë e lidhura me skandalin e tenderave.
“Në pamje të parë duket problem teknik, sepse që në fillim të javës janë shfaqur probleme. Ditën e hënë ishte faqja e AKSHI-t dhe disa faqe të thera interneti nuk funksiononin. Pastaj kemi patur ankesa nga qytetarët që nuk merrnin dot shërbime të ndryshme. Nga ajo çfarë kam mësuar kemi të bëjmë me një problem të sistemit të gjendjes civile, pasi e-Albania është nyja lidhëse e këtyre sistemeve. Kjo ka shkaktuar problemë dhe në sistemet e tjera. Përgjegjësi duhet të mbajnë ata që janë në arrest shtëpie, pra drejtuesit e AKSHI-t.
Sigurisht që ka lidhje me hetimi ne SPAK. Drejtuesit kanë deleguar detyrat por nuk kanë dhënë dorëheqjen. Kemi administratorë dhe drejtuesit e kompanive kryesore që japin mbështetje tek AKSHI që janë në kërkim. Pra kemi bllokime totale të këtij sistemi. Nuk e di kush do kujdeset për këtë gjendje, është gjendje kritike. Do duhej që të kishte emërime të drejtuesve të rinj. Problemet do vazhdojnë sepse ankesat vazhdojnë. Po ashtu, nuk kemi asnjë reagim nga institucioni, madje as një shpjegim se çfarë është problemi dhe sa do zgjasë, apo nëse po punohet për zgjidhjen.”– tha ai.
