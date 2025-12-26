Viktimat i fshihte në vazo lulesh! Vrasësi serial Bruce McArthur bënte jetë të dyfishtë!

TORONTO, KANADA – 26 Dhjetor 2025
Bruce McArthur, vrasësi serial kanadez i dënuar me burgim të përjetshëm, bënte një jetë të dyfishtë për vite me radhë. Ai punonte si kopshtar peizazhesh dhe si Babagjysh në një qendër tregtare, ndërsa paralelisht kryente një seri vrasjesh makabre, duke fshehur trupat e viktimave në vazo bimësh në pronat e klientëve të tij.
Sipas mediave ndërkombëtare, McArthur kishte në shënjestër burra të pambrojtur, kryesisht nga komuniteti LGBTQ në Toronto, përfshirë azilkërkues, persona të pastrehë dhe individë që jetonin në margjinat e shoqërisë. Zhdukjet nisën rreth vitit 2010 dhe vazhduan për disa vite pa u zbardhur, pavarësisht hetimeve të hershme policore që u ndërprenë për mungesë provash.
Rasti mori kthesë vendimtare në vitin 2017, pas zhdukjes së Andrew Kinsman, një figurë e njohur dhe e respektuar në komunitet. Gjatë hetimeve, policia gjeti prova që çuan drejtpërdrejt te McArthur, përfshirë pamje kamerash sigurie dhe një shënim vendimtar që përmbante emrin e tij.
McArthur u arrestua më 18 janar 2018, në një ndërhyrje urgjente të policisë, ku u shpëtua një tjetër person i cili ndodhej në rrezik të menjëhershëm. Kontrolli i banesës dhe i pronave ku ai punonte zbuloi prova të shumta, përfshirë mbetje njerëzore të fshehura në vazo të mëdha kopshti.
Në janar 2019, Bruce McArthur u deklarua fajtor për tetë akuza për vrasje të shkallës së parë dhe u dënua me burgim të përjetshëm, duke i dhënë fund një prej rasteve më tronditëse të kriminalistikës në historinë e Kanadasë.
